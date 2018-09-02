"Если медведь увидит Путина, конечно, он будет вести себя прилично"

СЕГОДНЯ 22:14 2018-09-02T22:37:32+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в новой программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал некоторые подробности последних событий графике президента. "КП" приводит самые интересные фрагменты разговора.

Путин правил обращение до последнего момента

- Президент гибок в своем графике, он моментально реагирует на изменение обстоятельств, будь то внутренние или международные дела. Вот, например, его решение выступить с обращением к людям по пенсионным делам. Это решение было принято им моментально, он о нем объявил, и уже на следующий день утром мы записывали его. Причем над текстом Путин работал сам, правил его до последнего момента.

Обращение президента к народуФото: скриншот видео

Президент очень уважал Кобзона

- Путин всегда был преисполнен глубочайшего уважения к Кобзону. Ведь Кобзон был еще и политиком, он всегда использовал любой контакт с президентом, чтобы весьма напористо ставить какие-то вопросы: о помощи людям, об инициировании каких-то процессов по воспитанию патриотизма. У него не иссякала энергия никогда. Даже когда он приходил к президенту и было видно, что он себя неважно чувствует, на уровень его энергетики это не влияло. Последнее, что было в Кремле, когда Путин поздравлял его с юбилеем и подарил ему отлитого в бронзе бизона. Все было очень тепло, Кобзон с юмором относился к подобным подаркам. Наверное, так по-доброму он и останется в памяти у всех.

Последствия убийства Захарченко еще будут

- Трагическая новость - гибель в результате теракта Захарченко. Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут неизбежными и тяжелыми. Продолжается эта практика террористических актов на Донбассе, она не способствует выходу на реализацию Минских договоренностей, это осложняет ситуацию.

Путин каждый день проплывает километр

- Президент филигранно справляется со своими эмоциями, не всегда можно понять, как он воспринимает то или иное событие. Хотя трагические события он воспринимает с болью, это чувствуется. Он очень человечный человек.

Путин регулярно занимается спортом, на это у него уходит ежедневно около часа-полутора. Он каждый день, когда есть возможность, проплывает свой километр. Обычному человеку - это большая физическая нагрузка. И в зале занимается, и в хоккей играет. Так, например, в субботу после "Сириуса" в Сочи, после подробного заседания попечительского совета уже поздно вечером поехал играть в хоккей, а утром был уже в Москве.

Козероги признали Путина

- У президента полноценных выходных просто по определению быть не может. Неважно, в какой точке страны он находится, он везде выполняет свои обязанности - современные средства связи и транспорта позволяют ему это делать. Если можно два дня и одну ночевку назвать отпуском, то неделю назад такой у него был. Но это были рабочие отпускные дни. Они много ходили по горам - часов по пять, но на высоте почти два километра. Там дышать-то трудно, а часами ходить вверх и вниз тем более. Они там видели разных животных, например, козероги, будучи, самыми пугливыми в мире, увидев Путина, не стали убегать. Как кто-то пошутил - признали. При этом это дикая природа, там ходят медведи, там даже охрана на всякий случай вооружается соответствующим образом. Хотя если медведь Путина увидит - что он дурак? - конечно, он будет вести себя прилично.