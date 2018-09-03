Не бывает правды либеральной или патриотической. Она одна на всех

СЕГОДНЯ 02:04 2018-09-03T02:05:37+03:00

Журналист, политолог Алексей Сахнин покинул Россию после событий на Болотной и осел в Швеции. Много критиковал российские власти. Но в чем-чем, а в зашоренности взглядов Сахнина не обвинить

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В прошлом году он встретился со спецкором «Комсомолки» Дарьей Асламовой и в разговоре с ней нелицеприятно отозвался о ситуации на Украине, возложив вину за бардак в стране на киевских правителей. И мгновенно стал нерукопожатным для своих вчерашних обожателей. «Креативный класс» возненавидел блогера просто за то, что он продолжает публиковаться в «Комсомольской правде». Сахнин написал ответ недоброжелателям, который мы публикуем сегодня.

Пару недель назад у меня вышла колонка в «Комсомолке». Ни слова о политической конъюнктуре. Но брат оппозиционера Сергея Митрохина написал мне в Фейсбуке: «Пишете теперь в фашистскую газетенку? До свидания» - и отфрендил.

Со мной это уже происходило неоднократно. Когда я давал интервью РТР, даже близкие товарищи писали: «Дурак ты, Алексей». Бывает и наоборот, конечно. Когда месяц назад в Африке убили троих российских журналистов, то расследованием занялись одновременно патриотическое «Федеральное агентство новостей» и либеральная «Новая газета». Но договориться о сотрудничестве им не удалось. «Масштаб взаимных предубеждений не позволяет нам сотрудничать», - написали лоялисты оппозиционерам, хотя речь шла про расследование убийства их коллег и знакомых. Среди погибших был мой товарищ - Орхан Джемаль, и я хотел бы знать правду, какой бы она ни была. Но правда теперь выдается разная: в патриотической и либеральной версиях. Какой из них можно доверять?

Это называется миром постправды. Факты сами по себе не важны. Важны эмоционально заряженные идеологические интерпретации. Любое событие подверстывается под уже готовую картину мира. Чтобы ни случилось - виноват всегда Путин (для либералов); или Запад (для патриотов). Если какое-то событие не вяжется с заранее выбранной точкой зрения - тем хуже для события. Его записывают по разряду fake news.

Мир постправды черно-белый. Мои единомышленники - все белые и пушистые. Оппоненты - отвратительные чудовища. Наши каналы, газеты, блоги говорят святую истинную правду. Чужие - только лгут и промывают мозги. Если в ленте Фейсбука или ВКонтакте я столкнулся с чужим мнением - надо избавиться от такого френда.

Эта атмосфера тоталитарной секты вовлекает сотни и тысячи вполне современных людей, с умными лицами рассуждающих о свободе и терпимости к инакомыслию - и тут же карающих виртуальных оппонентов. К счастью, внося их только в черные списки в своем аккаунте, а не в приговор трибунала. А ну как дойдет до трибуналов?

До тех пор пока разногласия касаются социального интереса - между богатыми и бедными, буржуазией и рабочим классом, - возможна рациональная дискуссия. Как только все начинает сводиться к культурным и ритуальным символам - компромисса, к сожалению, не найти.