"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-03T09:44:59+03:00

Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов за два лета проплыли на резиновой лодке от самых истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам [фото]

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Гид, Ульяновск:

Поздравляем с окончанием путешествия! Москва немалый город, и ей трудно нас понять, но очень хотелось бы. Россия - это Волга и живущие на всей территории люди. У нас нет московского лоска, одежда не у всех брендовая, мы живем просто на земле без изысков. И даже траты на эту лодку не могут себе позволить все. С вычетом подоходного у специалиста в муниципальном образовании всего 15 000 рублей зарплата. А очки ребенку для школы при астигматизме стоят 7 тысяч. Живем и выживаем, как можем и как умеем, и жизни и рассвету умеем радоваться. Жизнь человеческая - миг, а жизнь Отечества - века. Нужно научиться все видеть с точки зрения вечности, как и что останется после тебя. Мы не животные. Не потребности определяют бытие, а все же то, что нематериально. Русский характер!

На улочках провинциальных приволжских городов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доцент, Екатеринбург:

Очень приятно читать, что страна становится самозанятой. Радует, что есть все больше и больше людей, старающихся жить без государства, его опеки, пытающихся самостоятельно направлять денежные потоки туда, куда они и должны идти.

Виктор, Киев:

Разруха, ты разруха, родная сторона. Ну не доверяет чиновник подчиненному, мол разворует. Вот и увозит денежки за рубеж, там ведь четкие законы по сбережению инвестиций и твердая прибыль от вложений.

Закаты на Волге.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мила, Дрезден:

Очень хочется верить, что ваши статьи подействуют и чиновники начнут чесаться и работать по спасению великой реки. Но и люди, живущие по берегу Волги, почему бездействуют? Почему свои отходы и хлам не убирают?

Гость из Иванова - Миле:

Уважаемая Мила!

Российские чиновники работают по законам РФ. Какие законы приняли, так по ним и работают. Самостоятельность пресекается прокурором. А по поводу мусора: в РФ почти нет мусороперерабатывающих предприятий, только мусорные полигоны. Сжигать мусор запрещено законом, штраф наложат. А вывозить некуда, все полигоны переполнены, а против открытия новых местное население бунтует по всей стране. Проблема эта уже перезрела, но правительство не торопится его решать в масштабах страны (т. е. профинансировать), а сбросило его на региональные власти (без финансирования), а они все на плечи нищего населения (безденежных). Замкнутый круг!

Таня, Киров:

Волгу отдали в частные руки. И вы уже увидели, что происходит с ней. Самый пессимистический прогноз: в условиях крупного частного собственника земли Волга в конце концов превратится в болото. В Советском Союзе был контроль за недропользованием. Сейчас в погоне за прибылью испоганят все.

Участник экспедиции "Комсомолки" журналист Дмитрий Стешин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гость, Алма-Ата:

Символично, что в лодке плыли либерал, патриот, хипстер. Символично, что они благополучно доплыли до конечной цели путешествия. Главное, что объединило таких разных людей, - это внятная цель. Символично, что на такой простой лодочке, ругаясь, крича и окунувшись в реалии, поняли, уразумели, что нужно сделать, чтобы в следующий раз плыть на комфортабельном теплоходе, с доступными ценами, по очищенной Великой реке, с благоустроенными причалами, вдоль чистеньких городов с развитой туристической инфраструктурой, с прилавками, полными волжской рыбой, с технопарками возле плотин. Наверняка статьи об этом путешествии читают и в российском руководстве. Возможно, задумаются и начнут поэтапно, с верховьев великой реки, делать все, чтобы это комфортабельное следующее путешествие Стешина, Ворсобина, Гусейнова состоялось.

Юрий, Новосибирск:

Вот вам и отличие СССР от капиталистической России. Я видел все это очень наглядно на границе с Китаем в Забайкалье: на той стороне границы - новейший многоэтажный современный растущий город с автобанами, а на нашей - разваливающийся российский городок с грунтовыми в основном дорогами. Это есть наша новейшая капиталистическая действительность, тот самый «капиталистический рай», обещанный нам реформаторами-демократами с гуманистическими идеалами.

Волжанин, Татарстан:

Волгу уже режут на участки, межуют, распродают, засыпают песком гектарами и строят там дома и коттеджи. А вы - рыба, рыба!

Я, Волгоград:

Необходимо сделать телепрограмму и показать по ведущим каналам, чтобы о проблеме услышали не только жители Приволжья (они эти проблемы и так знают), но и другие люди. Возможно, общественники поднимут проблему, и она дойдет до наших руководителей. Хотя в последнее время создается впечатление, что нашу элиту интересуют больше проблемы Темзы, Сены и Средиземноморья.

Красоты Волги с высоты птичьего полёта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Липчанин - волгоградцу:

Можно подумать, что про эту проблему не знают в Москве! И все общественники тут, к сожалению, бессильны. А ведь природа долго терпит, но и постоять за себя может. Налетит стихия - и...

Николай, Самара:

Течение - вот основа живучести любой реки. Необходимо вспомнить, что Волга была самым дешевым видом транспорта. По течению сплавляли баржи. Сейчас проход по Волге самоходных барж стало дорогим удовольствием.Отсюда малая аэрация воды, а значит, и вымирание всех обитателей реки.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Почему Поволжье не стало туристической Меккой?

Татьяна, Санкт-Петербург:

Почему туристов мало на волжских берегах? У меня муж был большой любитель походов с палаткой. Ну там костлявая уха в котелке, запеченная в костре утка, убиенная лодочным мотором. Мошка, слепни, от которых не спасал даже одеколон «Турист». Мальчики налево, девочки направо - и прочая романтика. После свадьбы мне уже не надо было придуриваться, что я разделяю его интересы, и мы стали отдыхать как нормальные люди - в Турции, Египте, Анапе, Сочи, когда денег побольше - то в Греции, Испании.

Гость, Иваново:

Что вы к туризму прицепились? Речная навигация на Волге короткая! Вот в Плес, например, этот даже не райцентр, маленький городишко, были вложены десятки миллионов рублей при Мене. А после отъезда этого губернатора в столицу в области посчитали отдачу от этих вложений в бюджет в виде налогов и сборов. Так вот она оказалась нулевой!

Северянин, Архангельская область - ивановцу:

Так Мень на длинную перспективу работал, на быструю только торгаши рассчитывают. Это у них может быть: утром вложил, вечером отбил, назавтра прибыль подсчитывает.

OlegRU, Самара:

Отдых на турбазах реки Волга обходится дороже, чем отдых в Турции.

Лика, Одинцовский район:

Рыбалка - это мужское дело. Женщины на рыбалке - это редкие любительницы. Дамам на 40-градусной жаре при таких условиях нужны удобства. А еще там обитают мошка и зеленые комары. Ехать за 2000 км за таким набором удовольствий мало кто согласится. У всех рыболовов есть жены, никого не знаю, чтобы ездили. К тому же рыбалка, даже для тех, кто за сухую рыбалку, в той или иной степени - пьянка, только в резиновых сапогах. Но отпускаем мужичков. Интересно смотреть, как они собираются в поход: находятся с состоянии измененного сознания, транса. Собираются, как на 3 года. По возвращении все шелковые. Иногда привозят рыбы столько, что думаешь, лучше бы ты бухал на рыбалке.

Инженер, Австралия:

Про сервис. Там, в Астраханской области, много рыболовецких баз, где можно арендовать домик с кондиционером, горячей водой и холодильником - для жизни и лодку с мотором - для рыбалки. Рыбалка там такая, какой по всей Европе нет (лучше - только в Сибири), а цены - вполне доступны и российскому инженеру, а не только австралийскому.

Подготовила Алина МАКЕЕВА.

ВЫВОДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»

А теперь раскроем карты. Тайный замысел редакции был прост и понятен – посадить на борт «Карасика» идейных противников – «либерала» Ворсобина и «ватника» Стешина. Добавив для «разжигания» в эту взрывоопасную компанию «хипстера» Гусейнова. И пустив их по Волге-матушке, посмотреть, что из этого получится. Точно так же иногда хочется посадить всех воюющих в соцсетях москвичей - либералов, охранителей, ксено-укро-фобов, западников, навальнистов, диванных воинов и верно-путинцев на гигантский плот и пустить их в народ, в Россию… Вот и мы в «Карасике» поначалу вели диспуты сорванными голосами, перекрикивающими мотор. На темы безумные, столичные. Национальная самоидентификация, внешняя политика (подробности)