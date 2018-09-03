Ани Лорак впервые появилась с мужем после сообщения о его измене

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-03T13:33:55+03:00

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Поклонники все никак не могут понять - что происходит в отношениях Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу? Больше месяца назад пресса опубликовала видео, на котором муж певицы недвусмысленно проводит время с киевской тусовщицей. После чего многие поспешили сообщить о том, что турецкоподданный супруг неоднократно ходил налево. Все это время Лорак хранила молчание. Никаких комментариев, лайков и многозначительных статусов. Только карточки с концертов, кадры с отдыха и фотосессий. Мурат был чуть более открыт (а на безрыбье, как говорится, и рак - рыба), поставив в своем Инстаграме статус, мол, никто на самом деле не знает что происходит у другого человека в душе. После чего закономерно получил кучу негатива от поклонников Лорак.

И вот, 3-го сентября их общая дочь София впервые пошла в школу. Проводить девочку в первый класс решили оба родителя. Мурат разместил снимок, на котором он и Ани улыбаются в кадр, будто ничего и не было, а между счастливыми родителями - довольная София с колокольчиком. «Боже, благослови моих девочек», - подписал снимок Налчаджиоглу. И добавил - «Какой замечательный день спустя семь лет. Теперь в первом классе моя бесконечная любовь».

Ани Лорак, к слову, пока никаких фотографий с проводов малышки в школу не размещала. Статус взаимоотношений супругов также пока не ясен. Видимо, Лорак не из тех, кто выносит сор из избы и не обсуждает свою семейную жизнь с народом. Через три недели ей исполнится 40 лет, и, скорее всего, именно тогда мы и узнаем, будет ли она праздновать круглую дату в статусе свободной женщины или же решит сохранить семью, несмотря на сложный этап.

anilorak Чуть позже Каролина опубликовала фото с дочкой, но без мужа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Живут вместе»: Муж Ани Лорак переехал к любовнице

После скандала с изменой муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не прекратил отношений с киевской «мажоркой» Яной Беляевой, которую называют разлучницей звездной пары. Как сообщает киевское издание «Обозреватель», Мурат и Яна съехались и живут вместе под одной крышей. Пока Ани Лорак работает в России, ее супруг вместе с любовницей снимают квартиру в престижном районе Киева. Не исключено, что на деньги Лорак – ведь своих активов у Мурата нет, и весь его бизнес крутится на средства жены (подробности)