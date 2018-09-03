«Впервые 3 сентября»: Стоцкая взяла на линейку к сыну супруга, а Запашный — мать своих внебрачных дочерей

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-03T14:31:07+03:00

Роман Костомаров и Оксана Домнина отправили в школу дочку Настю. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как и с кем звезды повели детей в школу в первый класс

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Всегда волнительный день наступил. 1-е сентября из-за выходных стало 3-м, и песня Михаила Шуфутинского зазвучала новыми смыслами.

Так, телеведущая и диджей Маша Малиновская повела своего единственного ребенка Мирона в первый класс тщательно отобранной школы. Как она рассказывала «Комсомолке», учебное заведение она выбирала по принципу безопасности. 37-летняя телезвезда лично объехала все школы в округе и выбрала самую хорошо охраняемую.

Друг Маши наставлял 7-летнего Мирона перед началом первого учебного года весьма необычно.

Cын Маши Малиновской Мирон выслушивает наставления.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Малиновская родила ребенка от чеченского бизнесмена, имя которого до сих пор скрывает.

Анастасия Стоцкая тоже знаменитость достаточно скрытная. Никто из фанатов до сих пор не знает, как фамилия его супруга. А до мая этого года никто не знал, как он выглядит.

100tskaya Папа и сын

Накануне 1 сентября 35-летняя певица рассказывала «КП», что планирует вести своего сына Сашу в первый класс. Школу особо не выбирала — сын пойдет туда, где удобно — рядом с домом в районе Патриарших прудов. И на торжественную линейку Стоцкая отправилась с дочкой Верой и супругом, о котором известно только то, что он занимается бизнесом.

100tskaya 1 сентября

Сергей трогательно наставляет своего наследника перед началом первого учебного года.

Супруг Анастасии Стоцкой Сергей с сыном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаменитая семья Романа Костомарова и Оксаны Домниной с радостью отправилась вместе на первую в жизни школьную линейку своей дочери Анастасии.

Роман Костомаров и Оксана Домнина отправили в школу дочку Настю.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вот и настал тот час, наша Настюля пошла в первый класс! Поздравляем всех первоклассников, учеников и учителей с началом учебного года! - написал спортсмен в своей соцсети.

41-летний олимпийский чемпион не мог сдерживать эмоций.

Анастасия Сланевская или певица Слава тоже отправила в первый класс свою младшую дочь Антонину.

nastya_slava В первый класс в первый раз!!!!!всех поздравляем с первым днём школы!!!!!Вперед, ребята!!!!!!

Отец девочки — гражданский муж артистки бизнесмен Анатолий Данилицкий.

nastya_slava Пора начать вечерок!!!!

Укротитель хищников и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный уже трижды отец. При этом 42-летний дрессировщик никогда не был женат. О том, что у него есть уже подросшие дочери, артист публично заявил пару лет назад. Год назад у Эдгарда родился сын Даниэль от администратора его цирка по имени Ярославна.

3 сентября старшая дочь Запашного Стефания отправилась в школу вместе с папой.

zapashny.ru Проводить Стефанию в Первый класс изъявили желание : Глория Запашная,Даниэль Запашный и Герман Павлов

И мамой.

Эдгард Запашный, Ольга Денисова и Стефания.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фитнес-инструктор Ольга Денисова родила Эдгарду еще одну дочь Глорию, ей 5 лет. Мать Запашного Татьяна и мама его сына Даниэля Ярославна также пришли поздравить Стефанию с Днем знаний.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, который совсем недавно перенес

серьезную операцию.

Перед началом учебного года артист отправил детей на отдых в Испанию. У Сергея Жукова и Регины Бурд есть еще младший сын Мирон, которому до первого класса еще расти три года.

49-летний Стас Михайлов с супругой Инной отправил 9-летнюю дочь Иванну в

3-й класс.

Их младшая дочь Мария отправится в 1-й класс только в следующем году. Михаил Галустян и его жена Виктория отдали обеих дочерей в школу.

Старшая 8-летняя Эстелла пошла уже во второй класс, а младшая 6-летняя Элина — в первый. 38-летний шоумен с супругой решили, что Элине лучше пойти учиться вместе с 7-летками.

А в качестве бонуса Сергей Лазарев и его сынок Никита. 35-летнему певцу, видно, не терпится начать делать вместе с сынишкой уроки. Ну а пока ребенок у него снова идет в детсад.

lazarevsergey В детский садик))) Малыш, как же быстро бежит время))

- Малыш, как же быстро бежит время! Ты такой взрослый! Не успею моргнуть глазом, поведу в 1 класс. Наслаждайся детством, дурачься, смейся, веселись, познавай, не бойся ничего и никого! У тебя все получится! Люблю! - написал артист в соцсети.