Дочь Эммануила Виторгана растет маминой копией

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-03T15:53:49+03:00

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Если до недавнего времени Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик и показывали маленькую дочку Этель, то украдкой или только на общих фото, где лица ребенка было почти не разглядеть. Но недавно малышке исполнилось полгода и зрелые родители решили взять дочку с собой на свадьбу племянницы Эммануила Гедеоновича — Екатерины Архаровой. Она на днях вышла замуж во второй раз.

Виторган и Млодик посчитали, что Этель уже достаточно взрослая и не сильно будет беспокоить других гостей на свадьбу. Так и случилось, всю церемонию девочка вела себя тихо и спокойно. Гости торжества даже сошлись во мнении, что ребенок – как маленький ангел. А некоторые отметили, что чем старше становится дочь, тем больше похожа на маму. Хотя ранее сама Ирина утверждала, что дочь больше похожа на Эммануила Виторгана. Несмотря на критику того, что Виторган стал отцом в третий раз в столь почтенном возрасте, сам артист считает, только теперь он в полной мере осознал, что это такое — быть отцом.

«Я должен сказать, что для меня появление этого ребенка, открыло целый новый мир. Вы можете не поверить, но именно ухаживая за Этель, я, кажется, наконец, в полной мере осознал, что такое быть отцом. Ведь до этого я очень много работал, у меня могло выйти три фильма в год, а в месяц доходило до двадцати спектаклей, я чисто физически не имел возможности много времени проводить с детьми, — рассказывает Эммануил Гедеонович. — Сейчас счастлив проводить с дочкой каждую секунду. При этом мне совершенно не важно, чем она в этот момент занята: бодрствует, спит, кушает, играет… Я могу, замерев, сидеть два часа над ее колыбелькой и любоваться, как она спит. Бесконечно рад за мою жену. Ведь Иришка всю жизнь мечтала стать мамой. Другой вопрос, что не могла по медицинским показателям сделать это в свое время. И теперь, когда я смотрю, как моя жена светится от счастья, испытываю блаженство. И, если правда, что счастье приносит долголетие, что ж, у меня есть сейчас все основания, чтобы попытаться проверить, так ли это».