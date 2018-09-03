Планеты-океаны признаны обитаемыми

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-03T16:11:33+03:00

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В конце августа 2018 года Эдвин Кайт (Edwin Kite) из Чикагского университета (University of Chicago) и Эрик Форд (Eric Ford) из Университета Пенсильвании (Рennsylvania State University) опубликовали в журнале Astrophysical Journal статью под названием Habitability of Exoplanet Waterworlds (Обитаемость водных миров экзопланет), которая обнадежила энтузиастов — тех, кому не терпится найти жизнь во Вселенной. И не удивительно. Главный вывод статьи : водные миры могут быть обитаемыми. А ведь в этом сильно сомневались коллеги ученых.

Чуть раньше внимание к водным мирам привлек Ли Цзэн (Dr. Li Zeng) из Гарвардского университет (Harvard University), выступив на конференции в американском Бостоне (Goldschmidt Conference). Он заявил там, что более трети экзопланет из числа так называемых суперземель — тех, которые крупнее нашей Земли, сплошь покрыты водой. Заявил не огульно - к такому выводу астроном пришел, проведя математическое моделирование.

Моделирование продемонстрировало: если радиус планеты превышает земной в 1,5 раза, то она, как правило, камениста. А на планете, которая крупнее Земли в 2,5 раза, масса воды может достигать половины от всей ее массы. Для этого океан должен покрывать планету сплошным толстым слоем.

Для сравнения: доля земной воды - при кажущемся огромном ее объеме - ничтожна. Она составляет всего О,02 процента от массы всей нашей планеты.

Ли Цзэн и его коллеги сообщили на портале Phys.org что вряд ли стоит ожидать от водных миров чего-нибудь хорошего. Скорее всего они будут отвратительными. В смысле пристанища для местных обитателей: атмосфера — водяной пар, вода у поверхности — кипяток, на дне - лед, сжатый чудовищным давлением. Или наоборот: сверху лед, внизу кипяток, подогреваемый активностью недр. Какая уж тут жизнь? Одно мучение.

Но вот Кейт и Форд помоделировали по-своему. И выяснили: планеты-океаны все-таки могут обеспечить условия, пригодные для нормальной жизни. Более того, способны поддерживать их достаточно долго.

Водные миры могут поддерживать комфортные условия миллиарды лет.

Считается: для зарождение жизни нужны примерно 10 миллионов более-менее стабильных лет — так, чтобы климат не становился невыносимым. В водных мирах, как показало моделирование, благоприятный период мог длиться аж миллиард лет. И даже дольше. Этого времени хватило бы для того, чтобы в океанах завелись не только бактерии, но кто-нибудь крупнее.

Суперземли почему-то преобладают в нашей Вселенной. А это создает дополнительные шансы найти жизнь где-нибудь за пределами Солнечной системы. Ведь, что выходит? Треть суперземель — даже больше, 35 процентов — это водные миры. Таков результат одного моделирования. Десятая их часть — вроде бы обитаемая. Это результат другого моделирования. А вместе они — эти моделирования - дополнительно дают нам более 3 процентов экзопланет, вероятность существования жизни на которых, крайне высока. Теоретически, конечно. Но хотя бы так.

За миллиарды лет в водных мирах вполне могла зародиться и разумная жизнь.

Кстати, весьма серьезные ученые предполагают: наши — вроде бы земные — осьминоги на самом деле родом с другой планеты. Скорее всего с какой-нибудь планеты-океана, об обилии которых сейчас рассказывает астрономы. Головоногие моллюски объявились на Земле 275 миллионов лет назад. На чем долетели?

Убедительные доводы того, что осьминоги не местные, тут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обитаемым водным миром может оказаться планета у ближайшей к Солнцу звезды

Ученые продолжают, пусть очень дистанционное, но все же вдумчивое исследование планеты Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b), которая была недавно обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. До нее чуть больше 4 световых лет.

Специалисты астрофизической лаборатории в Марселе (Marseille Astrophysics Laboratory) недавно вычислили наиболее вероятные размеры и строение Proxima Centauri b. И оказалось: скорее всего: она планета-океан. Его глубина чудовищная по земным меркам - примерно 200 километров...

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