2018-09-03T16:11:33+03:00
Наука

Планеты-океаны признаны обитаемыми

Астрономы уверяют: 10 процентов так называемых водных миров пригодны для жизни
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Планет-океанов, оказывается, полно во Вселенной.Планет-океанов, оказывается, полно во Вселенной.
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В конце августа 2018 года Эдвин Кайт (Edwin Kite) из Чикагского университета (University of Chicago) и Эрик Форд (Eric Ford) из Университета Пенсильвании (Рennsylvania State University) опубликовали в журнале Astrophysical Journal статью под названием Habitability of Exoplanet Waterworlds (Обитаемость водных миров экзопланет), которая обнадежила энтузиастов — тех, кому не терпится найти жизнь во Вселенной. И не удивительно. Главный вывод статьи : водные миры могут быть обитаемыми. А ведь в этом сильно сомневались коллеги ученых.

Чуть раньше внимание к водным мирам привлек Ли Цзэн (Dr. Li Zeng) из Гарвардского университет (Harvard University), выступив на конференции в американском Бостоне (Goldschmidt Conference). Он заявил там, что более трети экзопланет из числа так называемых суперземель — тех, которые крупнее нашей Земли, сплошь покрыты водой. Заявил не огульно - к такому выводу астроном пришел, проведя математическое моделирование.

Моделирование продемонстрировало: если радиус планеты превышает земной в 1,5 раза, то она, как правило, камениста. А на планете, которая крупнее Земли в 2,5 раза, масса воды может достигать половины от всей ее массы. Для этого океан должен покрывать планету сплошным толстым слоем.

Для сравнения: доля земной воды - при кажущемся огромном ее объеме - ничтожна. Она составляет всего О,02 процента от массы всей нашей планеты.

Ли Цзэн и его коллеги сообщили на портале Phys.org что вряд ли стоит ожидать от водных миров чего-нибудь хорошего. Скорее всего они будут отвратительными. В смысле пристанища для местных обитателей: атмосфера — водяной пар, вода у поверхности — кипяток, на дне - лед, сжатый чудовищным давлением. Или наоборот: сверху лед, внизу кипяток, подогреваемый активностью недр. Какая уж тут жизнь? Одно мучение.

Но вот Кейт и Форд помоделировали по-своему. И выяснили: планеты-океаны все-таки могут обеспечить условия, пригодные для нормальной жизни. Более того, способны поддерживать их достаточно долго.

Водные миры могут поддерживать комфортные условия миллиарды лет.

Водные миры могут поддерживать комфортные условия миллиарды лет.

Считается: для зарождение жизни нужны примерно 10 миллионов более-менее стабильных лет — так, чтобы климат не становился невыносимым. В водных мирах, как показало моделирование, благоприятный период мог длиться аж миллиард лет. И даже дольше. Этого времени хватило бы для того, чтобы в океанах завелись не только бактерии, но кто-нибудь крупнее.

Суперземли почему-то преобладают в нашей Вселенной. А это создает дополнительные шансы найти жизнь где-нибудь за пределами Солнечной системы. Ведь, что выходит? Треть суперземель — даже больше, 35 процентов — это водные миры. Таков результат одного моделирования. Десятая их часть — вроде бы обитаемая. Это результат другого моделирования. А вместе они — эти моделирования - дополнительно дают нам более 3 процентов экзопланет, вероятность существования жизни на которых, крайне высока. Теоретически, конечно. Но хотя бы так.

За миллиарды лет в водных мирах вполне могла зародиться и разумная жизнь.

За миллиарды лет в водных мирах вполне могла зародиться и разумная жизнь.

Кстати, весьма серьезные ученые предполагают: наши — вроде бы земные — осьминоги на самом деле родом с другой планеты. Скорее всего с какой-нибудь планеты-океана, об обилии которых сейчас рассказывает астрономы. Головоногие моллюски объявились на Земле 275 миллионов лет назад. На чем долетели?

Убедительные доводы того, что осьминоги не местные, тут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обитаемым водным миром может оказаться планета у ближайшей к Солнцу звезды

Ученые продолжают, пусть очень дистанционное, но все же вдумчивое исследование планеты Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b), которая была недавно обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. До нее чуть больше 4 световых лет.

Специалисты астрофизической лаборатории в Марселе (Marseille Astrophysics Laboratory) недавно вычислили наиболее вероятные размеры и строение Proxima Centauri b. И оказалось: скорее всего: она планета-океан. Его глубина чудовищная по земным меркам - примерно 200 километров...

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