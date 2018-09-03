2018-09-03T16:33:41+03:00
Звезды

«Мысленно я уже 100 раз сбивала его камазом!»: Рита Дакота призналась, что думает о смерти мужа-предателя

Кажется, певица до сих пор не может прийти в себя после измены
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Рита призналась, что иногда ей хочется рассказать все, что она узнала об изменах мужа, но певица решила, что не будет этого делатьРита призналась, что иногда ей хочется рассказать все, что она узнала об изменах мужа, но певица решила, что не будет этого делатьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Трудно, очень трудно дается Рите Дакоты предстоящий развод и примирение с тем фактом, что ее любимый муж оказался изменником. Причем, ходил налево Влад Соколовский ни к одной и той же девушке, в постели у певца побывали многие подруги жены и не только они. На днях Рита Дакота призналась, что иногда на нее накатывает тоска и депрессия.

«Случаются такие дни, когда я ненавижу его так сильно, что в красках представляю. как он летит с огромного небоскрёба вниз», - поделилась артистка.

При этом Дакота не постеснялась в выражениях, описывая весь ужас происходящего. Смерть любимого человека, по ее словам, вызывает у нее зловещий сатанинский смех.

«Мысленно я уже 100 раз сбивала его «Камазом»», - заявила Рита.

Правда, во избежание негатива в свой адрес, певица заявила, что после таких мыслей, по традиции сплевывает три раза и посылает бывшему возлюбленному положительные флюиды.

Больше всего Дакоту раздражает поведение мужа, который ведет себя так, как будто ничего не случилось. Она заявила, что муж унижал ее и обманывал. При этом после расставания ее жизнь по-прежнему похожа на кошмарный сон. Девушка переживает, что ее дочка Мия никогда не узнает, что такое настоящая полноценная семья, когда папа и мама живут вместе и любят друг друга.

Рита призналась, что иногда ей хочется рассказать все, что она узнала об изменах мужа, но певица решила, что не будет этого делать. «Я буду говорить только о себе. Точно знаю,что это поможет другим женщинам, которые проходят через предательство, и в этом тоже моя миссия», — заключила звезда.

Напомним, Соколовский и Дакота познакомились на «Фабрике звезд» и сначала были друзьями. Однако, через пару лет у них начался роман, а в 2015 году они поженились. Еще через два года у них родилась дочь Мия. Месяц назад Рита сообщила о предстоящем разводе, заявив, что причиной стали многочисленные измены мужа. Причем, один из друзей пары рассказал прессе, что Влад изменял супруге даже на отдыхе, уходя со случайной любовницей в пляжную кабинку для переодевания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Савченко отказалась идти на сделку со следствием
Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму
МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна
Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта