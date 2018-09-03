«Мысленно я уже 100 раз сбивала его камазом!»: Рита Дакота призналась, что думает о смерти мужа-предателя

СЕГОДНЯ 16:31 2018-09-03T16:33:41+03:00

Рита призналась, что иногда ей хочется рассказать все, что она узнала об изменах мужа, но певица решила, что не будет этого делать Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кажется, певица до сих пор не может прийти в себя после измены

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Трудно, очень трудно дается Рите Дакоты предстоящий развод и примирение с тем фактом, что ее любимый муж оказался изменником. Причем, ходил налево Влад Соколовский ни к одной и той же девушке, в постели у певца побывали многие подруги жены и не только они. На днях Рита Дакота призналась, что иногда на нее накатывает тоска и депрессия.

«Случаются такие дни, когда я ненавижу его так сильно, что в красках представляю. как он летит с огромного небоскрёба вниз», - поделилась артистка.

При этом Дакота не постеснялась в выражениях, описывая весь ужас происходящего. Смерть любимого человека, по ее словам, вызывает у нее зловещий сатанинский смех.

«Мысленно я уже 100 раз сбивала его «Камазом»», - заявила Рита.

Правда, во избежание негатива в свой адрес, певица заявила, что после таких мыслей, по традиции сплевывает три раза и посылает бывшему возлюбленному положительные флюиды.

Больше всего Дакоту раздражает поведение мужа, который ведет себя так, как будто ничего не случилось. Она заявила, что муж унижал ее и обманывал. При этом после расставания ее жизнь по-прежнему похожа на кошмарный сон. Девушка переживает, что ее дочка Мия никогда не узнает, что такое настоящая полноценная семья, когда папа и мама живут вместе и любят друг друга.

Рита призналась, что иногда ей хочется рассказать все, что она узнала об изменах мужа, но певица решила, что не будет этого делать. «Я буду говорить только о себе. Точно знаю,что это поможет другим женщинам, которые проходят через предательство, и в этом тоже моя миссия», — заключила звезда.

Напомним, Соколовский и Дакота познакомились на «Фабрике звезд» и сначала были друзьями. Однако, через пару лет у них начался роман, а в 2015 году они поженились. Еще через два года у них родилась дочь Мия. Месяц назад Рита сообщила о предстоящем разводе, заявив, что причиной стали многочисленные измены мужа. Причем, один из друзей пары рассказал прессе, что Влад изменял супруге даже на отдыхе, уходя со случайной любовницей в пляжную кабинку для переодевания.