«Русалка уже не та»: Наташа Королева удивила поклонников складочками на животе

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-03T19:35:06+03:00

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Наталья Королева проводит летний отпуск в Израиле: исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поселилась на популярном курорте Хайфа. В Инстаграме певица похвасталась необычной обновкой: кто-то из друзей подарил ей русалочий хвост, припомнив ее знаменитый хит 90-х «Дельфин и Русалка». Королева решила опробовать пляжный аксессуар на берегу моря, сняв о своем приключении забавное видео. Роликом певица поделилась в Инстаграме.

- Вот и осень пришла! Сегодня я необычно встречаю 1 сентября! Экспериментируют с хвостом, - сообщила Наталья, дополнив публикацию хэштегами #символюности и #русалка.

Певица похвасталась необычным подарком. Фото: кадр видео.

Нарядившись в бежевый купальник, артистка смело разделась перед камерой и натянула на ноги русалочий хвост. А потом попыталась доползти до воды и живописно расположиться на линии прибоя. Заливисто хохоча, звезда сообщила поклонникам, что передвигаться в этой странной конструкции не очень удобно, но это, безусловно, необычный опыт.

Пока Наталья рассказывала про русалочий хвост, поклонники обратили внимание на фигуру артистки в бикини. В комментариях Наталью критикуют за складки на животе и советуют певице подкачать пресс. Впрочем, среди фолловеров артистки немало и тех, кто защищает ее — мол, Королева хороша в любом виде и весе. И пусть у нее есть пара складочек на животе, зато какой у певицы темперамент и харизма!

Фолловерам не понравились складочки на животе певицы. Фото: кадр видео.

К слову, возможности качать пресс у Натальи просто неограниченные: ее муж Сергей Глушко — владелец собственного спортивного клуба и сторонник здорового образа жизни. К ЗОЖу Тарзан регулярно приучает всех домашних, особенно сына Архипа. На страничке Королевой недавно появилось видео наследника, качающего мускулы в спортзале.

- У нашего папы на диване не по валяешься! - сообщила артистка. - Суббота субботой а тренировка по расписанию.

"Ну и что, что складочки - зато какая харизма!" - защищают свою любимицу в комментариях ее поклонники. Фото: кадр видео.

Сыну певицы уже исполнилось 16 лет, и он — настоящий красавчик. Поклонники гадают, на кого больше похож Архип, и сходятся во мнении, что молодой человек много взял и от мамы, и от папы. «Лишь бы профессию выбрал не как у отца», - шутят фолловеры Королевой. Тем временем наследник звездной пары нашел первую в своей жизни работу: он устроился работать помощником повара. Сын Королевой уже несколько лет учится в Майами, и вот теперь выяснилось, что юноша мечтает связать свою судьбу с ресторанным бизнесом.

Сын певицы Архип качает мускулы, как и его папа Сергей Глушко. Фото: кадр видео.

- Архип приехал на каникулы в Москву из Майами. Он мечтает стать ресторатором. Поэтому изъявил желание поработать в этой сфере. Как полагается, начал с самых низов — кухни. Устроился помощником шеф-повара в одно из столичных кафе. Выполняет все его поручения, смотрит, как готовятся блюда, - рассказали гордые родители Архипа.

В Майами парень живет под присмотром бабушки Людмилы Порывай. Апартаменты в этом городе Королева приобрела еще в конце 90-х, и с тех пор в них обитает мама звезды.