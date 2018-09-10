СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-10T13:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ России задержали на территории Смоленской области 30-летнего уроженца Дагестана Меджида Магомедова. Оперативникам было известно, что Магомедов являлся членом запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Настоящим сюрпризом для силовиков стало признание боевика в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). На кадрах видео допроса гражданин России признается в том, что на территории Украины им руководили не исламисты, а сотрудники СБУ и руководители "Правого сектора" (запрещен в РФ - ред.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668133" frameborder="0"></iframe> ФСБ России: На Украине действует сеть ИГ, которой управляет СБУ.

Для начала они дали боевику ИГ задание: убить одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, который находился в России. Это задание, к счастью, Магомедов с треском провалил. И только благодаря тому, что он был задержан, стало известно об иных кровавых планах СБУ. Если верить задержанному бандиту, то сотрудники СБУ планировали бомбить с беспилотных аппаратов территории ДНР и России.

Вот как о своей подготовке рассказывает сам Магомедов Меджид: "В 2017 году входил в бандгруппу Нияза Халилова, которая выполняла джихад на территории Дагестана (группа Халилова совершала убийства сотрудников МВД России в районе селений Талги и Карамахи - прим. авт.). После того, как убили Халилова, на меня вышел мой сельчанин Ибраин. Ибраин был на тот момент под "Исламским государством", и находился на территории Украины. Ибраин познакомил меня с одним братом, с которым мы вступили в бандгруппу Али Хамутаева, который был в тот момент амиром центрального сектора. Он нас обучал стрельбе и разным тактикам. После того, как убили Али, мы поняли, что нам лучше уехать на Украину к нашему знакомому Ибраину. Когда мы приехали на Украину, тот нас познакомил с другим боевиком "Исламского государства" Омаром Узбеком. Тот познакомил нас членами "Правого Сектора" Украины. Первый представился Богданом (кличка Турок), другой - Андреем (позывной Швед). Они познакомили нас с сотрудником Службы Безопасности (СБУ) Украины Рустамом. Он сказал, что даст нам любое оружие, и мы вместе с СБУ сможем делать всякие диверсии и теракты на территории России.

Сказали, что будут нас изучать: дадут первый заказ в Смоленской области, где надо убрать одного из лидеров ополчения ДНР. Обещали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов, еще тысячу, чтобы купить билеты и снять жилье в России. 29 августа я снял квартиру. СБУшник Рустам скинули мне фотографию, адрес. Я стал ходить по этой улице, фотографировать для отчета. Потом он мне прислал координаты схрона, где хранится оружие. Когда я открыл схрон, я нашел там взрывчатку - пластит и пистолет Макарова с глушителем и двумя полными магазинами (24 патрона). Еще они мне направили 300 долларов, чтобы я себе ни в чем себе не отказывал. После удачной операции меня обещали переправить на Украину, где Рустам обещал меня с братом обучить управлять дронами, чтобы можно было сбрасывать с них над территорией России бомбы."

При задержании Магомедова, который готовился к убийству, было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы с боеприпасами.

"По информации, предоставленной задержанным, на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам международной террористической организации "Исламское государство" в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории Российской Федерации. В том числе, члены МТО "Исламское государство" активно задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик", - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники ФСБ России проводят дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

*ИГ - запрещенная в России организация.