2018-08-31T10:45:19+03:00
Спорт

Жеребьёвка Лиги Европы 31 августа 2018: прямая онлайн-трансляция

Футбол, Жеребьёвка Лиги Европы. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 августа 2018 года в Монако, начало в 14:00 (мск)
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" попал в первую "корзину" на жеребьевке Лиги Европы."Зенит" попал в первую "корзину" на жеребьевке Лиги Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 31 августа, в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Во втором по престижности европейском клубном турнире сыграют три российские команды. Это - ФК "Краснодар", который попал по итогам прошлого сезона в турнир, питерский "Зенит", пробившийся в групповой раунд через отбор и уступивший в розыгрыше Лиги Чемпионов и выбывший в Лигу Европы московский "Спартак".

Всего на групповом раунде соревнований будут играть 48 клубов, которые будут разбиты на 12 групп по 4 команды в каждой. По итогам отбора в групповой раунд Лиги Европы сформированы 4 так называемые "корзины" участников. Эти команды распределены по клубным коэффициентам УЕФА. "Зенит" будет в первой корзине, "Краснодар" во второй, а "Спартак" в третьей.

Полностью состав корзин таков:

1. "Севилья", "Вильярреал" (оба - Испания), "Арсенал", "Челси" (оба - Англия), "Зенит" (Россия), "Байер" (Германия), "Динамо" (Киев, Украина), "Бешикташ" (Турция), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Андерлехт" (Бельгия), "Лацио" (Италия);

2. "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Лудогорец" (Болгария), "Копенгаген" (Дания), "Марсель" (Франция), "Селтик" (Шотландия), ПАОК (Греция), "Милан" (Италия), "Генк" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Краснодар" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Рапид" (Вена, Австрия);

3. "Бетис" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), БАТЭ (Белоруссия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Лейпциг" (Германия), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия), "Мальме" (Швеция), "Спартак" (Москва, Россия), "Стандард" (Бельгия), "Цюрих" (Швейцария), "Бордо", "Ренн" (оба - Франция);

4. "Аполлон", АЕК (Ларнака) (оба - Кипр), "Русенборг", "Сарпсборг" (оба - Норвегия), "Ворскла" (Украина), "Славия" (Прага), "Яблонец" (оба - Чехия), "Види" (Венгрия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Дюделанж" (Люксембург), "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

Жеребьевка Лиги Европы.

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