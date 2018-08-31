2018-08-31T10:56:08+03:00
Экономика

Эксперты поддержали новые параметры повышения пенсионного возраста

Смягчить их предложил президент во время своего телеобращения к россиянам
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное смягчение коснется российских женщин – для них возраст выхода на пенсию снизили с 63, как предполагалось ранее, до 60 лет. Президент подчеркнул, что в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Плюс помимо работы на женщине еще, как правило, дом и семья. Особые льготы дадут и многодетным матерям. У них появится возможность выйти на пенсию досрочно. Женщины с тремя детьми – на три года раньше новых сроков. С четырьмя — на четыре года раньше. Женщины с 5 и более детьми будут выходить на пенсию, как сейчас, в 55 лет.

- Нам надо резко повышать рождаемость, - считает демограф Юрий Крупнов. - В этом плане особые условия для многодетных семей - это абсолютно правильно. Ведь многодетные семьи, рожая троих и более детей, кормят сегодня, и через 20 лет будут кормить и пенсионеров, и страну.

КАКИЕ ЕЩЕ НОВОВВЕДЕНИЯ?

Не секрет, что пенсионный возраст будут повышать постепенно. Но сложнее всего придется тем, кто первым с этим столкнется.

- Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, - заявил Владимир Путин. - Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Кроме того, добавят новые льготы для пенсионеров на селе. Тем, кто отработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года установят надбавку 25% к фиксированной выплате страховой пенсии.

Конечно, президент не мог не коснуться в обращении главного страха будущих пенсионеров – возрастной дискриминации на работе. Глава государства предложил ввести ответственность для работодателей за незаконное увольнение сотрудника предпенсионного возраста. Вплоть до уголовной. Звучит жестко, но тут уместно вспомнить подобную инициативу с запретом на увольнение беременных женщин. Эксперты рынка труда вначале тоже скептически оценивали идею. А потом пришлось признать – она работает.

Если возрастной сотрудник попадет под сокращение за 5 лет до пенсии, он получит право досрочно, на 2 года раньше, оформить пенсию. Ну а если уволиться сам, то получит право пройти переобучение. И в течение года будет получать повышенное пособие по безработице – 11 280 руб.

ПЕНСИИ БУДУТ ЕЖЕГОДНО РАСТИ

Одна из главных целей грядущих изменений – ежегодное повышение пенсий. По расчетам правительства, каждый год прибавка составит около 1000 руб. Это позволит к 2024 году выйти на средний уровень пенсий по стране - 20 тысяч руб. Сейчас это всего 14 тысяч руб. После 2024 года пенсии тоже будут расти, причем темпами выше инфляции.

- Обращаю внимание, механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы, - подчеркнул Путин. - Это нужно сделать уже к его второму чтению в Государственной Думе.

- Я думаю, что если бы президент захотел остаться, как говориться, « в белом», он бы мог не проводить эту реформу. Но тогда ему был бы важнее его имидж, и то, как о нем будут вспоминать потомки. Или вообще мог самоустраниться и переложить ответственность на правительство или Госдуму, - рассуждает политолог Олег Матвейчев. - Но он совершил мужественный поступок. Так как он сам в послании к Федеральному собранию поставил задачу – уменьшение количества бедных. Пенсионеры – один из самых уязвимых слоев населения. И нужно обеспечить им рост пенсий.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

В своей речи Владимир Путин отметил, что по его поручению правительство рассмотрело все всевозможные альтернативные сценарии повышению пенсионного возраста. Ни один из них кардинально ничего не решит. А в худшем случае – создаст дополнительные проблемы для экономики.

По словам президента, на выплату пенсий в стране ежедневно выделяется 20 млрд рублей.

- Вроде бы эффективная, кажущаяся справедливой мера — введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75-120 млрд рублей в год, - рассказал глава государства. - Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней.

Другое народное предложение было - тратить на пенсионеров деньги от экспорта природных богатств: нефти и газа.

- Если мы задумаем ничего не менять и содержать пенсионеров только за счет доходов от нефти и газа, то в течение года-двух эти доходы будут потрачены, - объясняет экономист Сергей Хестанов. - У нас не настолько большие резервы. А пенсионеров - около трети населения. И когда деньги закончатся, проблему все равно нужно будет решать.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ О РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА:

- Телебращение президента к нации – уникальный случай. До этого глава государства выступал с подобными обращениями 3 раза. Про войну в Чечне, про смерть Ельцина и по Беслану. Сейчас он сделал это впервые по социально-экономическому вопросу, - рассказывает политолог Павел Данилин. – У повышения пенсионного возраста много противников. Но даже они понимают, что это необходимо делать. Сейчас есть коридор возможностей в связи с демографической ситуацией. Страна много лет предпринимала серьезные шаги, чтобы повысить продолжительность и качество жизни. И именно поэтому реформу не проводили раньше – эти показатели были не достаточно высокими, не достаточно «крепкими». Сейчас перед нацией стоит задача соответствовать вызовам времени. Именно поэтому президент взял на себя полную ответственность, честно выступить и объяснить народу, что будет дальше.

- Есть два главных посыла в этом телеобращении. Первый – повышение пенсионного возраста точно произойдет. Второй - для различных широких групп людей полагаются при этом определенные преференции, - прокомментировал основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов. - Президент повел себя, как лидер. Прекрасно, что он показал, что в курсе процесса. Так до этого – пенсионными изменениями занималось только правительство. Теперь россияне знают позицию президента.

НУЖЕН ЛИ РЕФЕРЕНДУМ?

Пока президент еще только готовился напрямую обратиться к россиянам, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила о готовности провести референдум. По закону для организации референдума инициаторы должны зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43 регионах. Сейчас есть пять одобренных ЦИК вопросов, все они схожи и посвящены повышению пенсионного возраста. А вот достаточного количества групп в регионах нет. Похоже, что как только ЦИК одобрил народное волеизъявление, инициативные группы как-то сразу растворились.

- Референдум придумали люди из КПРФ, чтобы набрать себе политических очков. Проводить его они даже не собирались, - считает политолог Олег Матвейчев. - Вместо того, чтобы зарегистрировать группы в половине российских регионов, как того требует закон, за последние 2 месяца КПРФ зарегистрировала всего две. Понятно, что если бы они хотели, давно бы этим озаботились. Их задача была создать шумиху и показать себя защитниками. А потом свою неудачу свалить на ЦИК – мол, это он им запретил. А ЦИК на это не повелся. Тут-то коммунисты и пошли на попятную.

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