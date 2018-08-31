Как поддержать и восстановить здоровье сердца

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-31T15:36:38+03:00

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Заболевания сердца и сосудов в России по распространённости занимают второе место после травм. При этом более 50% всех сердечно-сосудистых заболеваний составляет ишемическая болезнь сердца (ИБС). При таком диагнозе сосуды не могут полностью обеспечить сердце необходимым ему количеством кислорода.

ИБС может принимать различные формы: стенокардия (дискомфорт или боль за грудиной), инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность. Однако не стоит рассматривать ишемическую болезнь сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы как неизбежность. Чтобы предотвратить их развитие, необходимо проходить периодические проверки, например, исследования, входящие в программу диспансеризации «Коронарный риск», которую предлагает своим пациентам клиника ОАО «Медицина». А если диагноз уже поставлен, то обратиться к специалистам, знающим свое дело и обеспечивающим профессиональный подход на всех этапах диагностики, лечения и реабилитации.

Чем сегодняшняя кардиология может помочь больному сердцу, рассказывает кардиолог клиники ОАО «Медицина» Соколов Денис Владимирович, врач первой категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации специалистов по оказанию неотложной помощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Когда стоит встревожиться

ИБС развивается, когда сосуды, питающие сердце, сужаются. Самая частая причина — атеросклеротические холестериновые бляшки закупоривают артериальные сосуды, питающие сердечную ткань. Основные факторы риска развития ИБС:

● возраст старше 45 лет;

● мужской пол: эстроген препятствует образованию склеротических бляшек, поэтому женщины до 50 лет болеют намного реже;

● нарушения обмена холестерина или глюкозы;

● наследственная отягощённость: в группу риска попадают пациенты, чьи родители перенесли острое заболевание сердца: отец — до 50 лет или мать — до 60 лет.

На развитие ИБС указывают тревожные симптомы:

● боль в области сердца или за грудиной при физической нагрузке: часто такая боль «отдаёт» в плечо, левую руку, шею или даже нижнюю челюсть, длится до 15 минут, проходит после приёма нитроглицерина или прекращения нагрузки;

● нехватка воздуха при ходьбе или эмоциональных переживаниях;

● беспричинное повышение давления.

Необходимо как можно скорее разобраться в причинах неприятных ощущений. Чем раньше будет диагностирована ИБС, тем легче её скорректировать, чтобы она никак не отразилась на самочувствии и образе жизни пациента.

С чего начать обследование

При обращении пациента в клинику ОАО «Медицина» его наблюдает кардиолог-куратор, который полностью контролирует весь лечебный процесс: назначает исследования, отслеживает динамику состояния и корректирует терапию.

Традиционно кроме опроса пациента проводят ряд диагностических обследований, включающих биохимические исследования крови, электрокардиограмму, эхокардиограмму, нагрузочное тестирование, холтеровское мониторирование ЭКГ.

Иногда общепринятые методы диагностики не позволяют поставить точный диагноз. В этих случаях пациента направляют на более высокотехнологичное обследование:

● мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) — безоперационное обследование сосудов сердца, которое создает трехмерное изображение сердца и его тканей с большим разрешением и визуализирует многие процессы, незаметные при стандартной томографии. В нашей клинике МСКТ проводится на самом мощном из известных в мире компьютерных томографов, выполняющем 512 срезов всего за 0,28 секунды;

● перфузионную сцинтиграфию миокарда — очень информативное нагрузочное тестирование, способное с точностью до клетки выявить участки недостаточного кровоснабжения;

● «золотой» стандарт диагностики поражения коронарных артерий — селективная коронарная ангиография — рентгеноконтрастный метод, позволяющий на 100% точно определить наличие атеросклеротических бляшек.

Преимущество клиники ОАО «Медицина» в том, что в одном учреждении собраны все методы обследования для диагностики ИБС — за 1 день мы максимально точно определяем характер и стадию заболевания сосудов. На основе полученных данных врач-куратор выбирает метод лечения и объем дальнейших процедур, при необходимости проводит онлайн-консультации с кардиохирургами. В сложных случаях мы обращаемся за советом к светилам отечественной науки, академикам РАН или консультируемся у наших зарубежных коллег.

Почему операция — это не страшно

Каждый врач клиники ОАО «Медицина» проходит психотерапевтическую подготовку, чтобы помочь пациентам понять характер и последствия заболевания, улучшить эмоциональный фон. Если этого недостаточно, то с пациентом работают высококвалифицированные психотерапевты.

Мы активно развиваем направление малоинвазивной кардиохирургии, т.е. проведение операций с минимальными разрезами. Это новое поколение хирургических методик значительно снижает риск инфаркта и инфицирования ран. Восстановление после таких операций проходит гораздо быстрее. Так, протезирование через минидоступы аортального клапана, митрального клапана и гибридное шунтирование помогают вернуть пациентов к нормальной жизни всего за неделю.

Наша клиника является одной из самых успешных в области лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Мы специализируемся на маммарокоронарном и аортокоронарном шунтировании сердца. Эти процедуры проводятся командой высококлассных специалистов, прошедших практику за рубежом, с использованием самого современного оборудования.

Клиника ОАО «Медицина» первой в России аккредитована Объединенной международной комиссией (Joint Commission International, JCI).Аккредитация означает, что клиника соответствует самым высоким международным требованиям по безопасности и качеству медицинской помощи: высокотехнологичное оборудование, профессиональные врачи, комфортная обстановка и индивидуальный подход.

Международные стандарты JCI направлены на минимизацию и предупреждение ошибок в оказании медицинской помощи. У всех пациентов стационара есть идентификационные браслеты, цвет которых кодирует наличие аллергических реакций или высокий риск неблагоприятных осложнений. Осуществляется видеосъемка операций, которую пациент может получить на носителе. Также существует система смс-оповещения родственников о начале и окончании операции, о переводе пациента в реанимационное отделение или в палатное отделение. Клиника ОАО «Медицина» гарантирует своим пациентам высокое качество оказания медицинской помощи.

После операции: как восстановить силы и начать новую жизнь

Пациенты, перенесшие оперативное лечение или тяжелое кардиологическое заболевание, направляются в кардиореабилитационный центр клиники ОАО «Медицина». Врачи кардиореабилитации тесно сотрудничают с кардиологами-кураторами, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием пациента и ускорить его выздоровление.

Сейчас в клинике помимо традиционных физиотерапевтических процедур и лечебной физкультуры применяется метод усиленной наружной контрпульсации (УНКП). Данную процедуру пациенты могут получить в рамках ОМС при наличии направления по форме 057/у из городской поликлиники по месту жительства.

После лечения мы вооружаем пациентов полными и актуальными знаниями о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Выдаём брошюры, в которых кратко и понятно описаны основные диеты, методы наблюдения и факторы риска. Пациентам с артериальной гипертонией или ишемической болезнью сердца мы предлагаем пройти обучение в специальных школах при кафедре терапии и семейной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, которые работают на базе клиники. Если пациент не смог посетить школу, он может проходить обучение во время приема у своего врача-куратора.

В настоящее время у пациентов, наблюдающихся в клинике ОАО «Медицина», появилась возможность получить «удаленную» телемедицинскую консультацию врача.

Если болит не только сердце

У некоторых пациентов помимо болезни сердца имеются и другие сопутствующие патологии: онкология, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких – это усложняет диагностику, лечение и реабилитацию. В таких случаях необходим междисциплинарный подход, который в клинике ОАО «Медицина» обеспечивается проведением обсуждений с привлечением консультантов — академиков, профессоров. Кроме того, клиника гарантирует высокий уровень лечения, поддержки и обследования подобных групп пациентов, обеспечивая преемственность поликлиники и стационара.

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