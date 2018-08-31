2018-08-31T12:46:35+03:00
Спорт

Зенит - Спартак 2 сентября 2018: Прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу Зенит - Спартак. Встреча состоится 2 сентября 2018 года в 19:00 на стадионе Крестовский
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" примет дома московский "Спартак"."Зенит" примет дома московский "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В центральной игре первой половины чемпионата России в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге сыграют местный "Зенит" и московский "Спартак". Именно эти две команды на данный момент - лидеры турнирной таблицы в Премьер-Лиге.

У "Зенита" пять побед в пяти стартовых турах, а за "Спартаком" 4 победы и одна ничья. Москвичи год назад, приехав в Петербург, к слову, были разгромлены со счетом 1:5. Сейчас же картина, скорее всего, будет немного иной.

"Зенит", имея сильный состав, не делал громких покупок нынешним летом. Главный тренер питерцев Сергей Семак находит баланс сил с футболистами, которые и так есть в наличии. "Спартак" же потерял накануне важной игры лидера - голландца Квинси Промеса. Но в распоряжении у Массимо Карреры есть ряд игроков, которые способны заменить атакующего игрока.

Прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге Зенит - Спартак - результативная ничья 2:2.

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