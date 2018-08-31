2018-08-31T13:51:18+03:00
Экономика

Ставка по ипотечному кредиту в России растет: когда выгоднее покупать жилье

По данным ЦБ, в августе этот показатель зафиксировался в районе 9,58%
Софья РУЧКО
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На волне снижения стоимости кредитов и удешевления жилья, спрос на ипотеку заметно выросНа волне снижения стоимости кредитов и удешевления жилья, спрос на ипотеку заметно выросФото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще в июне средняя ставка по ипотеке была 9,48% - фактически, исторический минимум (для рублевого займа). Сегодня же, по данным Центробанка, наблюдается откат вверх: в августе уже 9,58%. Обычно сигналы о предстоящем изменении условий на финансовом рынке подает Сбербанк. Недавно он повысил ставки по вкладам - как показывает статистика наблюдений, дальше должны были подорожать кредиты. Так и произошло.

Что дальше? Банки реагируют на рост инфляции. А она, судя по всему, будет только расти - этому способствует девальвация рубля на фоне ожидания санкций, общий экономический спад.

На волне снижения стоимости кредитов и удешевления жилья, спрос на ипотеку заметно вырос. С января по июль этого года банки выдали жилищных кредитов на 1,5 трлн руб. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июль армия ипоеечников приросла на 122 тыс. человек.

По прогнозам Дом.РФ, к концу года может быть выдано ипотечных кредитов на 2,8-3 трлн руб.

Брать ли ипотеку сейчас? С точки зрения стоимости самого кредита - лучше сегодня. Через год ставка, скорее всего, вырастет.

С точки зрения изменения стоимости недвижимости, то лучше через год - цены, с высокой вероятностью, будут падать.

КСТАТИ

Ежемесячный платежи банку должны быть не больше 40% от дохода. А также необходим первоначальный взнос. Хотя бы 20% от стоимости недвижимости. Иначе ипотеку не выдадут. Чем он больше – тем ниже будет ставка.

Если ипотека опять начнет дешеветь, то кредит можно будет рефинансировать. Новый банк, у которого ставки по жилищным кредитам ниже, погасит за вас долг, и платить вы станете уже новому кредитору на более выгодных условиях.

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