«Круговорот добра»: Волонтеры создадут 1000 сердец, чтобы поддержать детей из хосписа «Дом с маяком»

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-31T15:17:02+03:00

Результат творчества продадут на благотворительных ярмарках и аукционах, а все вырученные средства перечислят в детский хоспис

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В начале сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности. Волонтеры фонда «ДаДобро» в этом году решили отметить его, поддержав маленьких пациентов московского детского хосписа «Дом с маяком».

Помогут им в этом - сердца. В ходе акции «Da! Я мастер» волонтеры создадут 1000 сердечек ручной работы – из глины, дерева, фетра и других материалов. Результат творчества продадут на благотворительных ярмарках и аукционах, а все вырученные средства перечислят в «Дом с маяком».

Причем авторами творческих работ станут не только постоянные волонтёры движения DaDobro, но и воспитанники детских домов, подопечные реабилитационных центров и пансионатов для престарелых людей. Таким образом в роли благотворителей выступят те, кто нередко сам нуждается в помощи. Эту задумку организаторы акции называют «круговоротом добра».

- Самое дорогое, что есть у человека – его сердце, – говорит руководитель волонтёрского движения DaDobro.com Оксана Богданова. – Без сердца невозможно жить, сопереживать, любить. Оно хранит в себе мечты, надежды и неисчерпаемые сокровища чувств – заботу, доброту, искренность, верность. Именно поэтому мы решили сделать сердечко символом самой тёплой акции нашего волонтёрского движения. Эта акция свяжет красной нитью добра мастера, который научит участников создавать красоту своими руками, автора творческой работы, который вложит в рукоделие свои силы и эмоции, человека, который приобретёт этот сувенир на благотворительной ярмарке, и тех, кому помогут вырученные средства.

Создавать красивые сердечки участников акции научат талантливые художники и ремесленники. Мастер-классы пройдут 8 сентября сразу в 14 городах России, а также в Казахстане, Литве, Испании и Великобритании.

Присоединиться к мастер-классам «1000 сердец» может каждый. Для этого достаточно связаться с волонтёром-координатором DaDobro в нужном городе и записаться на участие в акции.

Контакты координаторов акции (WhatsApp):

Москва – Алена Данилова +7 925 380 68 09

Санкт-Петербург –Оксана Сарга +7 950 009 83 15.

Нижний Новгород – Маслова Мария +7 920 022 23 51

Петрозаводск –Ольга Владимирова +7 981 402 48 11

Ростов-на-Дону – Виктория Масленникова +7 904 343 06 86

Смоленск – Доната Сталберг + 7 910 765 39 05

Псков – Холодилина Лариса +7 911 48 404 24

Пермь – Ольга Агапитова +7 912 887 28 31

Екатеринбург – Надежда Захарова +7 982 691 16 01

Саратов – Нина Гамаюнова +7 903 475 89 98, Яна Агибалова +7 987 307 38 11

Кемерово – Александра Феоктистова +7 961 737 76 40.

Новосибирск – Анастасия Лашина +7 983 322 32 60, Оксана Лютова +7 983 306 24 85

Великий Новгород – Наталья Коваленко +7 921 186 19 98

Краснодар - Анна Главатских +7 905 477 99 18