Россия против Испании в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-31T15:21:37+03:00

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Российские клубы вправе быть недовольными жеребьевкой группового этапа Лиги Европы. Почти всех соперников и «Зенита», и «Краснодара», и «Спартака» не назовешь проходными. Победить таких - не великий подвиг, но проиграть им можно на раз-два. Расслабится невозможно, и скорее всего, не все наши доживут до еврокубковой весны.

«Зенит»

Соперники: «Копенгаген», «Бордо», «Славия» Прага

«Копенгаген» едва прополз в групповую стадию ЛЕ, но может стать неуступчивым соперником, который сам не забивает много, но и другим не дает. «Бордо» - 6-й клуб Франции, и пусть его сотрясают скандалы, а тренирует натуральный физрук (прежнего наставника уволили в считанные дни за бунт против руководства), все равно с французами будет непросто даже «Зениту». А пражская «Славия» - из тех команд, что любят зарубится с русскими, о каком бы виде спорта не шла речь. Выступая в отборе Лиги чемпионов они едва не грохнули киевское «Динамо».

«Краснодар»

Соперники: «Севилья», «Стандарт», «Акхисар Беледиеспор»

Что за клуб «Краснодар», «Севилье» будет рассказывать Квинси Промес. А про саму «Севилью» России известно немало. Это пятикратный обладатель Кубка УЕФА, и сейчас у них новый амбициозный тренер Пабло Мачин. Он должен вернуть «Севилью» в топ-4 чемпионата Испании. Возможно, сил на Лигу Европы у испанцев уже останется немного, но в любом случае это не тот клуб, который плюет на еврокубки. «Стандарт» - вице-чемпион Бельгии, и это тот уровень, который нынешнему «Краснодару» по зубам только если российский клуб отнесется к сопернику со всем вниманием. «Акхисар» может показаться аутсайдером в этой компании, подниматься в турецком футболе команда начала лет 10 назад. Но это обладатель кубка довольно футбольной страны, а выезд в Турцию всегда считается экстримом для европейских команд.

«Спартак»

Соперники: «Вильярреал», «Рапид» Вена, «Рейнджерс»

«Спартаку» тоже не позавидуешь. «Вильярреал» занял 5-е место в испанской Ла Лиги, но сами то они там думают, что должны были играть в Лиге чемпионов. И Карлос Бака еще проверит на прочность красно-белую оборону. Венский «Рапид» - это команда загадка даже для Австрии, где она может разгромить кого угодно, и тут же проиграть кому попало. А «Рейнджерс» уже показал себя, выбив «Уфу», играя вдевятером. Да, возможно, это колхозная команда во главе с бывшей звзедой Стивом Джерардом, но она умеет терпеть.

СОСТАВ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЕВРОПЫ 2018-2019

Группа A: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК Ларнака

Группа B: «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «РБ Лейпциг», «Русенборг»

Группа C: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия» Прага

Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Айнтрахт», «Спартак» Трнава

Группа E: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла»

Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж»

Группа G: «Вильярреал», «Рапид» Вена, «Спартак» Москва, «Рейнджерс»

Группа H: «Лацио», «Марсель», «Динамо» Загреб, «Аполлон»

Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Мальме», «Сарпсборг»

Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисар Беледие»

Группа K: «Динамо» Киев, «Астана», «Ренн», «Яблонец»

Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види»