"Давай встретимся где-нибудь в укромном месте". Американцы рассекретили 600 страниц переговоров Ельцина и Клинтона

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-31T16:56:56+03:00

Борис Ельцин и Билл Клинтон на пресс-конференции после переговоров, 1995 год. Фото: EAST NEWS

Из них можно узнать немало деталей общения президентов двух стран в 90-е годы

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CША преподнесли нам очередной «сюрприз». Библиотека Билла Клинтона (такую после себя оставляет каждый президент - изучай, Америка, мое историческое наследие) опубликовала стенограммы переговоров бывшего американского лидера с тогдашним президентом России Борисом Ельциным. С 1996 по 1999 год. На 600 страниц.

Впечатления от уникальных документов неоднозначные. Это сейчас главы двух сверхдержав обсуждают борьбу с террористами в Сирии или энергобезопасность Европы. А 20 лет назад у Кремля и «друга Билла» первым вопросом на повестке дня было… состояние здоровья Ельцина и почему он так похудел... Приводим самые интересные отрывки теперь уже не секретных материалов.

НЕ ПОМОГАЙТЕ ЗЮГАНОВУ

21 апреля 1996 года. Переговоры Клинтона и Ельцина в Кремле. На носу президентские выборы, рейтинг Ельцина ужасающе низок, коммунист Геннадий Зюганов имеет все шансы на победу.

Ельцин: Мы сегодня речей не хотим, просто поднимаю тост за моего дорогого друга Билла Клинтона. Мы все следим за его нынешними успехами, да что там, весь мир следит...

Клинтон: Хотел бы от лица американской делегации предложить тост за физическое и политическое здоровье президента Ельцина…

Ельцин: Не подлежит сомнению, что вся наша политика подчинена предстоящим выборам… У меня задача выиграть в первом туре. Поэтому я бы попросил вас не помогать Зюганову.

Клинтон: Ты не должен об этом беспокоиться. Мы потратили 50 лет, чтобы результат был другим.

КОММУНИСТЫ ВЕРНУТ КРЫМ И АЛЯСКУ

Ельцин: Участие в «Большой восьмерке» мне прибавило рейтинга. Саммит по ядерной безопасности - великая вещь. Люди, которые еще не определились, за кого голосовать, как раз принимают решение, это им поможет.

Клинтон: Ты похудел, я смотрю. Тебе бы поесть что-нибудь.

Ельцин: Я по утрам и на ночь не ем, а днем, конечно, ем. Половину из того, что приносят, съедаю. Вот жареная утка (указывает на блюдо). А всех рябчиков, говорят, еще при Хрущеве повыбили...

Давай обсудим выборы. В американской прессе идет кампания, будто люди не должны бояться коммунистов: «они хорошие, достойные и добрые». Я предупреждаю, чтобы люди тому не верили. Больше половины коммунистов - фанатики, они все уничтожат. Их победа на выборах будет означать гражданскую войну. Они упразднят границы между бывшими советскими республиками. Они хотят Крым вернуть, они даже по поводу Аляски высказываются… Мне власть не нужна. Но когда я почувствовал коммунистическую угрозу, решил идти в президенты. Мы ее предотвратим…

Клинтон: Еще одно. (Российский оружейный) плутоний. Можно ли реализовать идею по его уничтожению в специальных реакторах? Давай обсудим совместный проект.

БИЛЛ, ОДОЛЖИ МИЛЛИАРД?

Конец весны 1996-го. На фоне президентской гонки продолжается конфликт в Чечне, где захватили власть террористы. Ельцин и Клинтон по телефону обсуждают внутрироссийские вопросы - урегулирование ситуации в мятежной республике.

Ельцин: Спасибо тебе, Билл. Я намерен пойти на риск и слетать в Чечню. Я попытаюсь усадить все три стороны за стол. «Все три стороны» - то есть правительство Чечни, полевых командиров (хотя Дудаева уже нет, и преемника у него нет), а также федеральное правительство - госкомиссию Черномырдина по урегулированию кризиса в Чечне. Надеюсь, когда я уеду, они останутся за столом переговоров...

Клинтон: Это очень мужественное решение. Все увидят, что ты пытаешься принести мир и остановить боевые действия. Это хорошо. Если я чем-нибудь еще тебе могу помочь, дай знать. Я готов.

Ельцин: О’кей... Пожалуйста, пойми меня правильно. Билл, мне для избирательной кампании срочно нужно, чтобы ты выделил России кредит в $2,5 миллиарда.

БОРИС, УБЕРИ РУССКИХ ИЗ ПРИШТИНЫ!

Июнь 1999 года. США после бомбежек Югославии захватывают Косово. Но в последний момент российские десантники совершают марш-бросок через все Балканы, заняв важнейший аэропорт в столице Косово Приштине, опередив солдат НАТО. Озадаченный Клинтон звонит в Кремль.

Клинтон: Нам нужно решить вопрос с Приштинским аэропортом как можно скорее. Я надеюсь, что ты прикажешь генералу Заварзину (один из командующих операцией - Ред.) прямо сегодня начать взаимодействие с генералом Джексоном, командиром KFOR (западного «миротворческого контигента» - Ред.). Иначе эта история с аэропортом запятнает все, что мы делаем для достижения мира в Косово.

Ельцин: Эти вопросы могут обсуждаться только лично между двумя президентами… Давай встретимся где-нибудь в укромном месте. На корабле, или на подлодке, или на острове, где никто не побеспокоит и не будет давить на тебя или меня.

Клинтон: Нам нужно выработать немедленное решение. Иначе мир подумает, что между нами обоими серьезный кризис, а Косово не при чем.

Ельцин: Когда мы встретимся, никто ни о чем таком не подумает. Люди нам доверяют…

Клинтон: Если мы нажмем на паузу и организуем встречу, все будут рассказывать, как Россия сломала мирный процесс, беженцы-косовары не могут вернуться домой, а вы оккупировали аэропорт Приштины. Вряд ли вам это понравится.

«У ПУТИНА БОЛЬШАЯ ДУША»

31 декабря 1999 года. Ельцин объявляет о досрочном уходе. И.о. президента назначается Владимир Путин. Ельцин проводит последний телефонный разговор с Вашингтоном в старом качестве.

Ельцин: Привет, Билл! Как дела, Билл?

Клинтон: Хорошо. Как раз хотел звонить тебе. Читал утром твое заявление. Мне грустно, но я тобой горжусь... Борис, я верю, историки скажут, что ты был отцом русской демократии…

Ельцин: Это было нелегким решением, и никто не поймет меня так, как ты. Но я хочу оказать Путину стопроцентную поддержку и даю ему три месяца на работу президентом, чтобы люди его узнали. Я уверен, что предстоящие (в марте 2000-го) выборы он выиграет. Я уверен также, что он демократ, он человек с большой душой, очень сильный и умный (в оригинале - intelligent, что можно перевести и как «интеллигентный» - Ред.), и во многих случаях я имел шанс убедиться в этом лично…

Конечно, ему нужен международный опыт, контакты за рубежом, в чем я ему помогу… Он сильный человек и справится с любой задачей…

Клинтон: Спасибо, Борис. Жду нашей с тобой встречи и обещаю быть хорошим партнером для Путина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЭТО ПОПЫТКА ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ

- Сегодня отношения Москвы и Вашингтона переживают, наверно, худший период в истории: санкции, высылки дипломатов… Поэтому вполне логично, что американцы рассекретили «досье Ельцина» именно сейчас. Мол, смотрите, недавно была и другая Россия, которая знала свое место, выполняла, что требуется, получая взамен кредиты и покровительство Белого дома, - поясняет «КП» кандидат исторических наук, эксперт по США Ярослав Левин. - Но ситуация с тех пор сильно изменилась, и публикация «досье Ельцина» - лишь попытка повернуть время вспять, когда Америка была единоличным мировым лидером после выигрыша в Холодной войне.