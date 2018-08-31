2018-08-31T15:52:25+03:00
Умные вещи

От «Аджайла» до «Я сделяль»: Почта Mail.Ru представила IT-азбуку

Специалисты Mail.Ru Group решили обновить книгу, помогающую детям учить алфавит
Дарья ИВАШКИНА
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Как утверждают создатели азбуки, их творение будет полезно как детям, так и взрослымКак утверждают создатели азбуки, их творение будет полезно как детям, так и взрослым
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Почта Mail.Ru решила обновить старую добрую азбуку и создала современную версию книги, уже десятки лет помогающей детям учить алфавит.

Так, в пятницу, 31 августа, в преддверии Дня знаний, специалисты Mail.Ru Group презентовали IT-азбуку: как понятно из названия, в ней собраны 33 слова и словосочетания из сферы информационных технологий (например, «биткоин», «майнинг», «лайк», «нейросети», «Роскомнадзор», «токен» и «фича»).

IT-азбука представлена на сайте проекта. Кроме того, найти ее можно на главной странице Mail.Ru. при нажатии на логотип на экране появляются интерактивные буквы с красочными иллюстрациями и комментариями к каждому термину.

Как утверждают создатели азбуки, их творение будет полезно как детям, так и взрослым: малыши смогут выучить алфавит, а их родители - пополнить свой словарный запас.

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