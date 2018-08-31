2018-08-31T16:14:07+03:00
Здоровье

В Омской области после соревнований мотоспортсмены сдавали тест на ВИЧ

Жители и гости области отлично понимают, в чем важность акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» [видео]
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Акция Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Омская область.

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Омская область стал 14 регионом, где прошла акция Минздрава России. Мобильные пункты тестирования останавливались в четырех городах области. В городе Калачинске совпали в конце августа сразу несколько событий - День города, Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и соревнования по мотогонкам.

Мотоспортсмен Сергей Назаров после соревнований пришел в мобильный пункт тестирования, чтобы сдать тест на ВИЧ - за свою жизнь он много раз получал травмы, не раз делали переливания крови. Адреналина в его жизни хватает. Но рисковать, не зная свой ВИЧ-статус, он не хочет. Он считает, что это важно не только для спортсменов, но и для простых горожан.

Подробности - в видеосюжете.

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