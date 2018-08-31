2018-08-31T17:51:03+03:00
Политика

Юлия Тимошенко обнажила грудь

Фаворитка избирательной гонки начала забег в соблазнительном декольте
ЕНОТОВ Семен
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юлия Тимошенко во время пробежки. ФОТО Артем Зайцев / ФейсбукЮлия Тимошенко во время пробежки. ФОТО Артем Зайцев / Фейсбук
Изменить размер текста:

На украинских выборах случались политические убийства, коррупция, сливы компроматов, посадки оппонентов. А вот всевозможной «клубнички» (или, говоря проще, секса) пока было маловато. Но теперь на поле битвы подтянулась тяжёлая артиллерия — в четверг о готовности баллотироваться на первый пост объявила мать украинской демократии Юлия Тимошенко.

Сама процедура, если ничего не случится, пройдёт в будущем марте. Действующий президент Пётр Порошенко, обещавший четыре года назад триумфально прийти и в Европу, и на Донбасс, с трудом контролирует здание собственной администрации в Киеве. А «Леди Ю» по соцопросам — единственная, чей рейтинг составляет хотя бы двузначное число (у остальных, включая того же Порошенко, уровень доверия народа — меньше 10%).

Так что 57-летняя фаворитка уже пустилась в предвыборное турне по стране. И в Одессе показала «открытость народу», с утреца выйдя на пробежку. Без охраны, макияжа и знаменитой косы (в смысле, причёска у неё такая когда-то была). Зато в спортивной маечке с ну очень глубоким декольте. Готова, дескать, пригреть на богатой груди чахлую Украину. Главное, чтобы не наоборот.

А смешливые одесситы принялись писать в соцсетях: «Твой ход, Порошенко. Покажи в ответ пузо!». Но, по-хорошему, ответить нынешнему лидеру нечем. Даже дефолт из-за непосильных западных кредитов окажется не так страшен, как Порошенко на такой же пробежке в обтягивающем трико.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Трудно только первую тысячу лет. Потом привыкаешь»: Порошенко получил ответы на свои заявления о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО
Глава незалежной позволил себе заявить, что без Украины в своих рядах Евросоюз имеет незавершенный и неполноценный вид
Новости 24
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке
Россия перестанет возить американских астронавтов на МКС
Звезда британского «Дома-2» использовала для пиара смерть многодетной мамы
Глава МИД Австрии призвала не искать «скрытый политический смысл» в ее танцах
В России начнут тестировать новую образовательную программу для детей с аутизмом
Аэрофлот выступает за разрешение средств сдерживания авиадебоширов на борту
Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
Житель Норвегии с автоматом разгуливал по парку
США ввели санкции против еще одной организации из РФ
Порошенко посетит похороны американского сенатора Маккейна
В России могут поменять требования к качеству пива
Эрдоган заявил, что Турция надеется получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее
Песков: на отношения Путина и Кочаряна не влияют события в Армении
Песков: Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита в Тегеране
Медведев: с 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам
Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике