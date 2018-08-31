Юлия Тимошенко обнажила грудь

СЕГОДНЯ 17:28 2018-08-31T17:51:03+03:00

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На украинских выборах случались политические убийства, коррупция, сливы компроматов, посадки оппонентов. А вот всевозможной «клубнички» (или, говоря проще, секса) пока было маловато. Но теперь на поле битвы подтянулась тяжёлая артиллерия — в четверг о готовности баллотироваться на первый пост объявила мать украинской демократии Юлия Тимошенко.

Сама процедура, если ничего не случится, пройдёт в будущем марте. Действующий президент Пётр Порошенко, обещавший четыре года назад триумфально прийти и в Европу, и на Донбасс, с трудом контролирует здание собственной администрации в Киеве. А «Леди Ю» по соцопросам — единственная, чей рейтинг составляет хотя бы двузначное число (у остальных, включая того же Порошенко, уровень доверия народа — меньше 10%).

Так что 57-летняя фаворитка уже пустилась в предвыборное турне по стране. И в Одессе показала «открытость народу», с утреца выйдя на пробежку. Без охраны, макияжа и знаменитой косы (в смысле, причёска у неё такая когда-то была). Зато в спортивной маечке с ну очень глубоким декольте. Готова, дескать, пригреть на богатой груди чахлую Украину. Главное, чтобы не наоборот.

А смешливые одесситы принялись писать в соцсетях: «Твой ход, Порошенко. Покажи в ответ пузо!». Но, по-хорошему, ответить нынешнему лидеру нечем. Даже дефолт из-за непосильных западных кредитов окажется не так страшен, как Порошенко на такой же пробежке в обтягивающем трико.