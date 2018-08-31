2018-08-31T17:32:02+03:00
Общество

Герои «Алисы в стране чудес» и оборудование на 2,5 миллиона: Акция «Мир без слез» подарила праздник пациентам Института педиатрии имени Вельтищева

Благотворительная программа банка «ВТБ» поддерживает детские больницы по всей России
Ксения БОГДАНОВА
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Новое медицинское оборудование на 2,5 миллиона рублей получил в подарок Московский Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». Фото: Дмитрий БАБУШКИННовое медицинское оборудование на 2,5 миллиона рублей получил в подарок Московский Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». Фото: Дмитрий БАБУШКИН
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Новое медицинское оборудование на 2,5 миллиона рублей получил в подарок Московский Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». Сертификат на приобретение необходимой техники представители банка передали врачам 30 августа. Ну а маленьких пациентов клиники в этот день ждал настоящий праздник: к ним в гости приехали герои сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье» и персонажи всеми любимой программы «Спокойной ночи, малыши».

Герои сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье» и персонажи всеми любимой программы «Спокойной ночи, малыши» устроили настоящий праздник для маленьких пациентов клиники. Фото: Дмитрий БАБУШКИН

Герои сказки Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье» и персонажи всеми любимой программы «Спокойной ночи, малыши» устроили настоящий праздник для маленьких пациентов клиники. Фото: Дмитрий БАБУШКИН

В Институте педиатрии имени Вельтищева лечатся дети с тяжелыми патологиями. Любой врач подтвердит: смех и хорошее настроение — важный фактор в лечебном процессе. Особенно если пациенты - совсем юные. На один день клиника превратилась в волшебную Страну чудес, в которой магические фокусы Безумного Шляпника следовали за играми и шутками Белого Кролика. Клоунесса Клепа приглашала ребят поучаствовать в веселых конкурсах, а Филя и Степашка — самые что ни на есть настоящие, из передачи «Спокойной ночи, малыши!» - общались с ребятами с импровизированной сцены. Смех, шутки, хорошее настроение — этот день наверняка помог маленьким пациентам сделать пусть небольшой, но такой важный шаг на пути к выздоровлению.

- Мы очень рады многолетнему сотрудничеству с банком ВТБ, - говорит доктор медицинских наук, научный руководитель института Мария Школьникова. - Благотворительные акции, особенно для тяжелобольных детей, которые приезжают на лечение в наш институт со всей России, действительно важная и благородная миссия. Это говорит о том, что нужды и проблемы детей не безразличны людям и за стенами больницы.

Смех, шутки, хорошее настроение — этот день наверняка помог маленьким пациентам сделать пусть небольшой, но такой важный шаг на пути к выздоровлению. Фото: Дмитрий БАБУШКИН

Смех, шутки, хорошее настроение — этот день наверняка помог маленьким пациентам сделать пусть небольшой, но такой важный шаг на пути к выздоровлению. Фото: Дмитрий БАБУШКИН

Сертификат на 2,5 миллиона рублей дает Институту педиатрии имени Вельтищева возможность приобрести портативную систему для нейрофизиологических исследований, а также два реабилитационных тренажера для восстановления функций верхних и нижних конечностей. Это оборудование в больнице давно ждали: по словам заместителя директора по лечебной работе, профессора Игоря Ковалева, система поможет врачам в диагностике и принятии верных решений для оказания неотложной помощи пациентам в стационаре. Тренажеры сыграют важную роль в реабилитации юных пациентов: они предназначены для кинезотерапии детям с тяжёлыми врождёнными наследственными заболеваниями нервно-мышечной системы. Занятия на тренажерах повышают эффективность реабилитационных методик и помогают быстрее выздороветь.

Благотворительной программе банка ВТБ «Мир без слез» в этом году исполняется 15 лет. За это время более ста детских больниц во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда, получили в подарок оборудование, лекарства и расходные материалы на сотни миллионов рублей. Только в этом году банк ВТБ выделил на помощь детским медицинским учреждениям более 40 миллионов рублей.

- В Москве акция уже прошла в Детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского, до конца года — пройдет еще в двух, чтобы помочь, как можно большему количеству маленьких пациентов поскорее выздороветь, - рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий - вице-президент банка ВТБ. - Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка.

Новое оборудование в рамках акции «Мир без слез» в этом году уже получили детские клиники и больницы Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Грозного, Иркутска, Рязани, Тамбова, Калуги, Каменска-Уральского, Иваново, Костромы, Пятигорска, Нижнекамска. В планах акции еще десятки добрых дел и помощь сотням маленьких пациентов, которые ждут искренней заботы и поддержки.

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