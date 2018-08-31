2018-08-31T17:42:40+03:00
Политика

Путину пожаловались на алтайскую текучку

Врио главы края рассказал президенту о проблемах с молодежью
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Алтайского края Виктор Томенко во время встречи в Ново-Огарево. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Алтайского края Виктор Томенко во время встречи в Ново-Огарево. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, докладывая президенту о ситуации на Алтае, сетовал на общую для многих российских регионов проблему – отток молодежи.

- Молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края, - сказал Томенко. - В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории. В целом скажу, что есть идеи, есть мысли, а самое главное – есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами.

В должности главы региона Томенко трудится всего три месяца, и доклад президенту для него был сродни экзамену.

- В первую очередь, конечно, необходимо сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые у Алтайского края есть, - обрисовывал он перспективы своего региона. - Это развитое сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность даёт неплохие показатели, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, развивающийся туризм. Он на подъёме, хотя здесь есть свои сложности.

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