2018-08-31T19:27:58+03:00
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Шоу «Танцы»: Мигель станцевал как девственник

В свежем выпуске наставник освоит самую целомудренную стрип-пластику на свете [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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В свежем выпуске наставник освоит самую целомудренную стрип-пластику на светеВ свежем выпуске наставник освоит самую целомудренную стрип-пластику на свете
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На канале ТНТ набирает обороты очередной сезон шоу «Танцы». В эту субботу в проекте покажут кастинг в Нижнем Новгороде. Одна из участниц, 18-летняя Лиза Боженькина из города Пийска, попыталась станцевать в стиле стрип-пластика. Стиль предполагает эротизм в каждом движении, но юная Лиза в черном гимнастическом купальнике выступила как-то уж очень целомудренно.

«Это был самый скромный стрип за всю историю шоу», - дружно решили наставники, несколько озадаченные столь девственным решением чувственного танца.

- Если бы у меня не падали штаны, я бы вышел и станцевал твой танец в синхроне с тобой, - сказал конкурсантке Мигель, подчеркивая, что номер был простоват.

Звезда стэндапа Юлия Ахмедова, которую пригласили в этот выпуск оценивать танцовщиков, ухватилась за самоуверенную реплику Мигеля - организовала ему веревочку вместо ремня и фактически заставила наставника выйти на сцену. Пришлось ему в самом деле танцевать стрип-пластику, причем в женском ее варианте. «Божечки», - наверняка пронеслось в голове потрясенной Лизы Боженькиной, наблюдающей, как партнер вихляет бедрами.

- Если Мигель станцует хуже Лизы, она проходит дальше! - азартно предложила Ахмедова. Чем дело кончилось, вы узнаете, посмотрев выпуск шоу. Помимо странной стрип-пластики, в программе необыкновенный танец живота, гипнотическая бачата и много чего еще.

ТНТ. «Танцы». Суббота, 1 сентября/21.00.

Мигель станцевал как девственник.В свежем выпуске наставник освоит самую целомудренную стрип-пластику на свете

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