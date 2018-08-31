Форум «Таврида» завершился рок-оперой про добровольцев

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-31T18:49:58+03:00

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30 августа, в заключительный день шестой смены молодежного образовательного форума «Таврида», на сцене академического музыкального театра в Симферополе состоялась премьера рок-оперы «Неравнодушные». Постановка подвела итоги творческой деятельности молодых деятелей культуры и искусства всех шести смен и была посвящена проведению в России Года добровольца (волонтера).

«ЧЕСТНАЯ ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ»

Идейным вдохновителем и руководителем авторской группы выступил писатель Олег Рой. Автор либретто и соавтор сценария – поэт, либреттист, автор мюзикла «Ах, фестиваль» XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Антон Аносов.

В основу «Неравнодушных» положена тема добровольчества. Через бытовую историю взаимоотношений с острым социальным звучанием раскрывается чудодейственная сила простой человеческой взаимопомощи.

Музыкальное сопровождение и оформление рок-оперы подготовили Союз композиторов России и продюсер Елена Кипер. Режиссер-постановщик рок-оперы – актер театра и кино, солист Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, член союза театральных деятелей Андрей Цветков-Толбин.

«На мой взгляд, в театре не хватает трепетной человеческой истории, - пояснил деятель культуры. - Сегодня все гонятся за формой, забывая, что нет ничего более оригинального, чем новый артист, рождающий роль. Я скучаю по красивому созидающему театру. Поэтому мы показали честную актёрскую жизнь на сцене, чтобы зритель в полной мере смог насладиться человеческим катарсисом. Как нельзя лучше всю палитру эмоций и чувств с личностными вызовами и протестами способен передать такой редкий на сегодня жанр, как рок-опера. Важно, чтобы форум этим творческим продуктом нёс послание с призывом любить друг друга, радоваться каждой минуте жизни, творить и помогать, не ожидая ничего взамен».

Артистами постановки стали выступили активные участники «Тавриды» 2015-2018 годов.

Планируется, что рок-оперу покажут 5 декабря в Москве в рамках итогового мероприятия Года добровольца.

БОЛЕЕ 3000 УЧАСТНИКОВ

Напомним, что официальное закрытие смены «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» состоялось 29 августа. Ее участниками в том числе стали 150 волонтеров и менеджеров сферы культуры и искусства. В этом году форум прошел в формате 6 смен, в которых приняли участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами форума в 2018 году выступил Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера.