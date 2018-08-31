Министр просвещения России Ольга Васильева против оценок в первом классе

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-31T19:16:44+03:00

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Не вернуть ли оценки в первый класс? Нужно ли запрещать ученикам пользоваться мобильными телефонами в школе? И сколько дней в неделю учиться школьникам? 31 августа министр просвещения России Ольга Васильева приняла участие во Общероссийском родительском собрании, где поделилась своим мнением по самым острым вопросам системы образования..

ЧАЩЕ ХВАЛИТЬ, А НЕ ОЦЕНИВАТЬ

Введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

- У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. У педагогов мотивация должна быть очень сильная, чтобы малыш учился. В первом классе оценки ни к чему хорошему не приведут, — пояснила министр.

По словам главы Минпросвещения, для средней и старшей школы отмена системы оценок не обсуждаются. Они нужны, потому что они четко показывают объективный уровень знаний того или иного ученика. А также добавила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу.

Напомним, что в начале августа появилось сообщение, что Рособрнадзор рассматривает возможность отказа от пятибалльной системы в школах. По словам замглавы ведомства Антона Мурзаева, «корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания». При этом чиновник уточнил, что Рособрнадзор многие годы идет к тому, «чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества» обучения школьников.

Педагогическое сообщество, присутствовавшее на Общероссийском родительском собрани, поддержало мнение министра просвещения аплодисментами.

- Я противник экзаменов перед школой (сначала научите, а потом уже оценивайте), и, точно также я считаю, что когда маленькие дети только начинают учиться, и у них много своих проблем и трудностей, - пояснил заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, член Президиума Федерального экспертного совета по образованию Евгений Бунимович. - Очень важно, чтобы дети не потеряли мотивацию к учебе. Их, конечно, надо чаще хвалить, стимулировать, а не наказывать, оценивая негативно их труд. Чем больше и дольше удается учителю и школе удерживать детей на мотивации, интересе к предмету, без угрозы «неудов», тем, на самом деле, лучше.

ЛИЧНЫЕ ГАДЖЕТЫ ПОД ЗАМОК

Пять или шесть дней в неделю учиться в школе?

- Действительно, вопрос пятидневной, шестидневной недели волнует всех. Каждая школа, на самом деле, согласно закону об образовании, вправе, принять решение о том, шесть дней учиться или пять. Мое глубочайшее убеждение, мое, что малышам не надо учиться шесть дней… Что касается старшеклассников, может быть, это и необходимо, — сообщила Ольга Васильева, отвечая на вопрос о возможности отмены шестидневной недели в школах.

Так же на усмотрение школ отдан вопрос запрета использования мобильных телефонов и планшетов в школе. Больше того, глава российского образования сочла правильной идею запрета использования гаджетов в школьных классах.

- Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту, - уточнила Ольга Васильева.

Во Франции использование гаджетов в школьных классах запрещено на законодательном уровне до 9 класса. По словам министра, в России этот вопрос решает не министерство, а сами образовательные учреждения, и многие школы пошли по такому пути, в них созданы специальные ящики, куда можно сложить смартфон, а родители при необходимости могут связаться с педагогами.

- Возникает вопрос, зачем, если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть? Говорят, что нужны для работы, но для работы они не нужны, - добавила министр.

УЧЕБНИКИ СОКРАТЯТ НА ТРЕТЬ

Сейчас в федеральном перечне 1376 учебников. Однако уже в ближайшее время их число сократится минимум на треть.

- Мы продолжаем работу по формированию нового перечня учебников. Он сократится сильно, минимум на 30 процентов, - уверена Ольга Васильева. - В этом году впервые прошла дополнительная экспертиза, которая выявила очень много некачественных учебников, в первую очередь, по содержанию. Думаю, что вопрос с перечнем мы решим уже к концу года. В любом случае, я думаю, что 486 учебников в начальных классах - это перебор во всех отношениях.

Ранее Ольга Васильева сообщила, что в России создается единое образовательное пространство, которое предполагает единое для всех базовое содержание по всем предметам.

Всего Ольге Васильевой поступило уже более двух тысяч вопросов от родителей. Разумеется, далеко не на все она успела ответить во время прямой трансляции Общероссийского родительского собрания, но обещала ответить позже письменно.