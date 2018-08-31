Aсеr: трон для игровых маньяков

СЕГОДНЯ 20:19 2018-08-31T21:34:40+03:00

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Пресс-дни IFA 2018 открыла компания ACER. Главным представленным продуктом стал Thronos — полноценный трон для компьютерных игр. Он включает в себя кресло, которое откидывается на 140 градусов и вибрирует в ритм происходящему в игре, подставку для ног, еще одну для клавиатуры и мыши, и может держать до трёх 27-дюймовых мониторов.

На выставке он был дополнен вышедшим в этом году игровым системным блоком Orion 9000, стоимостью около 400 000 рублей, и новыми аксессуарами из линейки Nitro, обновления которой также представили на IFA.

Цену самого «трона» пока не озвучили, но в комплекте с системным блоком и новейшими аксессуарами покупку можно будет сравнить с приобретением дорогого автомобиля. Правда, ощущения от игры на этом кресле действительно более объемные и насыщенные.

В игровой линейке компания представила ноутбук Predator Triton 900 с разворачивающимся экраном, но его цена и дата выхода остаются пока неизвестны. Появились два крутых геймерских монитора: Predator XB273K и Acer Nitro XV273K. Оба они обладают IPS матрицей и частотой обновления 144 Гц, что позволяет плавно и без разрывов передавать картинку. При этом Predator — это более дорогая линейка и XB273K обладает UHD разрешением 3840 х 2160.

Ультрабуки

Обновления коснулись и линеек ноутбуков Swift и Aspire. Swift позиционируются как ультратонкие и производительные машины. Новый Swift 5 весит меньше килограмма и обладает 15,6-дюймовым экраном, который занимает 87,6 % площади крышки, то есть рамки стали еще меньше. Внутри у него в зависимости от комплектации процессор Intel™ Core® i7-8565U или Core i5-8265U, обеспечивающие до 10 часов работы ноутбука от аккумулятора.

Swift 3 чуть потяжелее — его вес 1,3 килограмма. Он оснащен опциональным 4G модемом и металлическим ультратонким корпусом. Экран раскладывается на 180 градусов.

Ноутбук Acer Swift 3.Фото: Кирилл МИЛКУС

Для дома и семьи

Aspire — ноутбуки для обычного бытового использования. Здесь обновления коснулись всей линейки: номеров 3, 5 и 7. Aspire 7 — топовая модель для тех, кому важна исключительная производительность. В нем стоит самая мощная видеокарта Radeon RX Vega M GL и графическая память HMB2 емкостью 4 ГБ на одной плате, 15,6-дюймовый IPS дисплей с узкой рамкой и разрешением до Ultra HD (3840x2160) памятью DDR4 объемом до 16 ГБ, хранилищем файлов PCIe NVMe RAID 0 SSD емкостью до 512 ГБ и много других фишек, включая технологию Acer TrueHarmony. Она должна ускорить работу по созданию контента, редактированию видео и фотографий.

Acer Aspire — ноутбуки для обычного бытового использования/

Aspire 5 позиционируется как ноутбук для блогеров, фотографов и представителей других творческих профессий, которым нужна исключительная производительность. То есть в нем тоже все хорошо: мощный процессор Intel Core i7 восьмого поколения и видеокарта NVIDIA® GeForce® MX150. Aspire 3 же подойдет вам как просто хороший домашний ноутбук, если вы не обрабатываете видео и аудио.

Еще одна новинка - моноблок Aspire Z24 — узкий и с поддержкой сразу двух голосовых ассистентов: Amazon Alexa и Microsoft Cortana. У него сенсорный дисплей с IPS матрицей, который поддерживает Full HD. Компьютер подходит для серфинга в интернете, соцсетей и просмотра фильмов.