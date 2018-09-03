Почему самый классный квест может стать полным фиаско

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-02T23:37:41+03:00

Мы организовывали большой выездной квест для одной крупной компании компании. Как обычно в таких проектах, мы делаем инспекционный тур

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Суть квеста заключалась в следующем: группа людей отправляется в выездное несколько дневное путешествие, с остановками в Нижнем Новгороде и Казани. По ходу движения, путешественники попадают в разные приключения, выполняют различные задания и проходят ряд испытаний. Каждый участник получил заранее созданную для него дорожную книгу с загадками и местами, которые нужно проехать, чтобы попасть в нужное место назначение.

В любом мероприятии важны детали и мелочи, причём самые незначительные на первый взгляд: как работает отель, есть ли у него парковка, какое меню в кафе, есть ли там аппаратура для музыкального сопровождения банкета, насколько удобны номера и многое другое. Такие мелочи можно выявить, только лично пройдя по всему пути. Поэтому мы организовали предварительную поездку, чтобы на себе испытать все «тяготы» приключения и предусмотреть все ситуации.

Автор фото - Андрей Зверев, Наталья Михальчук.

Наша задача заключалась в том, чтобы лично пройти все маршруты участников, оценить уровень сервиса, качество еды, удобство подъезда и все те детали, которые необходимы для составления полноценного интересного задания для реальных участников. Несмотря на то, что всё было готово и разработано заранее, инспекционный тур должен был выявить «слабые» места и исключить малейшие нестыковки.

Первый день у нас ушел на осмотр местности, уточнение деталей и отработку мелочей, и мы забронировали отель в Нижнем Новгороде, который должен был стать местом первой ночевки участников.

Небольшое уточнение: к выбору отеля мы подошли очень тщательно, поскольку для клиента крайне важна безопасность, то одним из основных критериев выбора было наличие охраняемой стоянки.

Автор фото - Андрей Зверев, Наталья Михальчук.

В отель мы приехали уже поздно ночью и парковка, действительно была, но в момент нашего заселения она была закрыта, а найти сторожа оказалось просто нереально. Мы обратились к дежурному администратору и попросили найти нам этого человека, чтобы по-быстрому припарковаться. И каково же было наше удивление, когда девушка предложила «походить и покричать»!!! Но, мы же не робкого десятка, тем более, что уже сделали это ещё до обращения, о чём и сообщили ей, надеясь, что сейчас она решит сложившуюся ситуацию. Но, толи она была сильно уставшей, толи просто решила не напрягаться, поэтому предложила припарковаться просто рядом.

Резюме таково: из-за одной девушки, заказ на поселение большой группы людей автоматически перешёл в другой отель, а этот просто лишился крупного заказа.

Вот так и получается, что, когда менеджеры по продажам убеждают, что результат будет просто великолепный, а уровень сервиса достоин Английской Королевы – это может сильно отличаться от действительности. Всё нужно проверять лично и быть готовым к различным неожиданностям. Только личная проверка каждой детали может гарантировать безупречный результат.

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Автор фото - Андрей Зверев, Наталья Михальчук.

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