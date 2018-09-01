СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T21:46:16+03:00

Младшая дочь певицы Вера отправится в ту же школу, куда уже 4 года ходит ее старшая сестра Лида. Фото: Instagram.com

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Школы всей страны каждый год открывают двери для первоклашек. Первого сентября (а в этом году День знаний в Москве назначен на понедельник, 3 сентября) «Комсомолка» решила выяснить, кто уже собирает портфель.

Маша Малиновская

Телеведущая воспитывает Мирона одна и до сих пор скрывает имя отца мальчика, известно только, что он чеченский бизнесмен.

malinovskaya_tv Маша Малиновская с сыном Мироном

- Мирон ходил в садик, а там идет подготовка в первый класс. Мы идем классически сразу после садика в школу, как мама ходила. «Монь, ты волнуешься? Хочешь в школу?» - спрашивает Маша сына во время нашего телефонного разговора. - Говорит, что хочет. Но по глазам вижу, что не хочет. У него будет совершенно обычная школа. Никаких частных! Мы пока не понимаем, какой нам нужен уклон, пока не можем определиться, что ему будет больше по способностям и по сердцу. Я выбрала какое-то количество школ и ездила во все, говорила с директорами. Основной критерий для меня - безопасность. Поэтому Мирон будет учиться в школе, где очень внимательный охранник. Да, я учитывала не только программу обучения, но и чтобы в школе должным образом осуществлялась охрана и контроль.

Анастасия Стоцкая

У рыжеволосой голосистой певицы двое детей от мужа, бизнесмена Сергея: 7-летний сын Саша и годовалая дочь Вера. И в этом году первенец Анастасии Стоцкой отправится в школу.

100tskaya В этом году первенец Анастасии Стоцкой Саша отправится в школу.

- Мы уже все купили, все подготовили: костюм, рюкзак. Будет учиться в центре города, около дома хорошая языковая школа, - рассказывает артистка. - Мы ходили на подготовку в эту школу, сын в курсе того, как там все устроено, знает, какая у него будет учительница, ему очень понравилось, и он очень ждет первого дня в школе. Ну и, конечно, немного волнуется.

Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’оZа)

Младшая дочь певицы Вера отправится в ту же школу, куда уже 4 года ходит ее старшая сестра Лида. Наталья Чистякова-Ионова и ее супруг бизнесмен Александр Чистяков выбирали место учебы для детей легко - чтобы располагалось поблизости от дома.

- Школа не какая-то пафосная, но частная просто потому, что за городом (в Подмосковье) практически невозможно найти государственные, - объясняет Мария Веденеева, пресс-секретарь Глюк’оZы. - По той же причине актриса Екатерина Волкова, с которой я тоже работаю, вынуждена была искать для дочери Елизаветы государственную школу в Москве. А у Наташи будет та, которая ближе к их дому. А еще там уже учится старшая дочь Лида, поэтому сестер решили не разлучать. Вера заранее прошла нулевой класс, смогла познакомиться с ребятами и уже подружиться, поэтому у нее не будет стресса.

Надежда Михалкова

nadiamixalkova Надежда Михалкова - младшая дочь прославленного режиссера

31-летняя Надежда Михалкова, младшая дочь прославленного режиссера, рассказала корреспонденту «КП», что в этом году впервые поведет в школу своего старшего ребенка - ее дочь Нина совсем скоро станет первоклашкой. Будет ли в этот день рядом с дочерью ее папа, неизвестно. Надежда и режиссер Резо Гигинеишвили развелись меньше года назад. У них кроме Нины есть 5-летний сын Иван.

Дочь Надежды Михалковой Нина совсем скоро станет первоклашкой.Фото: Instagram.com

Ани Лорак

anilorak Ани Лорак с дочерью Софией

Единственная дочь певицы, семья которой сейчас переживает не самые легкие времена (мужа Лорак подозревают в измене. - Ред.), также пойдет в первый класс. Представители Ани Лорак отказались уточнять в разговоре с «КП», в каком именно городе и даже стране София отправится в школу, ведь известно, что Каролина Куек (настоящее имя певицы. - Ред.) большую часть времени выступает в России, а живет на Украине. Напомним, девять лет назад Ани Лорак вышла замуж за турка Мурата Налчаджиоглу, а через два года на свет появилась София.

ВОПРОС ДНЯ

А для вас какое 1 сентября было самым памятным?

Антон МОЛЕВ, депутат Мосгордумы, «Учитель года-2011»:

- Когда я впервые оказался на линейке в родной школе, но уже будучи депутатом, а не учителем. Помню, как поздравлял коллег и меня брала белая зависть, что они работают с детьми, а я занимаюсь рутинными управленческими делами.

Татьяна МИНЕЕВА, глава Общественного совета при Департаменте образования Москвы:

- Когда я отводила первый раз в первый класс своего старшего сына. Я тогда жутко волновалась и гордилась. Рубашку наглаживала, галстук. А сегодня он уже абитуриент Российского экономического университета имени Плеханова.

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:

- Это день рождения моего сына! Двойной праздник! Помню, 1 сентября в первом классе он принес из школы домой кусок масла, как и положено первокласснику, в кармане новых брюк! Уже и не очень новых после этого...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ИВАШКИН, психолог, замдиректора Вальдорфской школы:

- Когда я оказался в годичном отпуске после 19 лет работы в школе. Я был у друзей во французской деревне. Как меня корежило! Я только и мог думать: а что там в школе? Как я могу к ним присоединиться? Я слал СМС и пытался представить, как там все происходит. Так я понял, что я часть школы, а школа часть меня.

Влад «Шерпа» ПАВЛОВ, телеведущий:

- Самое памятное 1 сентября было в 1-м классе. Для начала перед первым же уроком я накатил в лоб какому-то мальчику, задиравшему самую симпатичную девочку. Девочка возмущенно мне сказала: «Ну ты и...!» Тогда я всех пригласил вечером на поле у школы - типа туда прилетит мой друг на кукурузнике. А 2 сентября услышал все, что обо мне думают те, кто вечером пришел.

Иван Андреевич, читатель сайта KP.RU:

- И свои первые сентября все помню, и обеих дочерей. Но поверьте, самый крутой в жизни День знаний - когда ведешь в школу внука!