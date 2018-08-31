ASUS: экран размером с крышку компьютера

СЕГОДНЯ 20:52 2018-08-31T20:54:25+03:00

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ASUS представила в Берлине новый моноблок Zen AiO 27, а также обновления линеек Zenbook и Zenbook Flip. Zenbook — это ультрабуки с диагональю дисплеев 13, 14 и 15 дюймов. Главная гордость компании в этом году — соотношение экрана к крышке компьютера, которое составляет 95 %. А это значит, что практически вся крышка — экран и рамок почти не видно, а сам ноутбук сильно уменьшился в размерах.

Разблокировка ноутбуков возможна по распознаванию лица даже при малом количестве света, а управление — через Microsoft Cortana или Amazon Alexa. Максимальная комплектация включает процессор Intel Core i7 8-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150 в моделях ZenBook 13 и 14, и NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q в модели ZenBook 15.

Mixed Reality Viewer Camera - камера для создания объектов дополненной реальности — можно на фотографии поставить рядом с собой динозавра или какой-то другой виртуальный объект.Фото: Кирилл МИЛКУС

Что касается моноблока, то производители позиционируют его совсем иначе, чем любимый конкурент Acer. Этот моноблок предназначен для дизайнеров и тех, кто профессионально работает с графикой. Внутри Intel Core i7 8-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Дисплей 27 дюймов с поддержкой 4К Ultra HD, но все системные компоненты размещены в подставке, в которую также встроена беспроводная зарядка Qi, а не за дисплеем.

Ноутбуки линейки ZenBook Flip, которые умеют раскрываться на 360 градусов тоже стали меньше: соотношение экрана к крышке ноутбука у них достигает 90 %. Их оснастили процессорами Intel Core 8-го поколения и еще как минимум двумя инновационными решениями. Тачпад в них может превращаться в цифровой блок со светодиодной подсветкой, выполняя функцию NumPad (цифровой блок на клавиатуре), а корпус может дополняться второй камерой. Последнее сделано специально для Mixed-Reality Viewer. Это приложение для создания объектов дополненной реальности — можно на фотографии поставить рядом с собой динозавра или какой-то другой виртуальный объект.