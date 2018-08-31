Россия против Испании в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 21:13 2018-08-31T21:14:54+03:00

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Почти всех соперников и «Зенита», и «Краснодара», и «Спартака» не назовешь проходными. Победить таких - не великий подвиг, но проиграть им можно на раз-два. Расслабиться невозможно, и, скорее всего, не все наши доживут до еврокубковой весны.

У «Зенита» крепкая группа. «Копенгаген» едва прополз в групповую стадию ЛЕ, но может стать неуступчивым соперником, который сам не забивает много, но и другим не дает. «Бордо» - 6-й клуб Франции, и пусть его сотрясают скандалы, а тренирует натуральный физрук (прежнего наставника уволили в считаные дни за бунт против руководства), все равно с французами будет непросто даже «Зениту». А пражская «Славия» - из тех команд, что любят зарубиться с русскими, о каком бы виде спорта ни шла речь.

Что за клуб «Краснодар», «Севилье» будет рассказывать только что перешедший туда Квинси Промес. «Стандарт» - вице-чемпион Бельгии, и это тот уровень, который нынешнему «Краснодару» по зубам, только если российский клуб отнесется к сопернику со всем вниманием. А «Акхисар» может показаться аутсайдером в этой компании, но это обладатель кубка довольно футбольной страны, а выезд в Турцию всегда считается экстримом.

«Спартаку» тоже не позавидуешь. «Вильярреал» занял 5-е место в испанской Ла Лиги, но сами-то они там думают, что должны были играть в Лиге чемпионов. И Карлос Бака еще проверит на прочность красно-белую оборону. Венский «Рапид» - это команда-загадка даже для Австрии, где она может разгромить кого угодно и тут же проиграть кому попало. А «Рейнджерс» уже показал себя, выбив «Уфу», играя вдевятером.

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Группа C: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия».

Группа G: «Вильярреал», «Рапид» (Вена), «Спартак» (Москва), «Рейнджерс».

Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисар Беледие».