Проверка слуха: американцы не будут летать на МКС на российских кораблях

СЕГОДНЯ 21:11 2018-08-31T21:32:41+03:00

МКС – общий «ребенок». И ни Россия, ни США не могут ею управлять в одиночку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу на совещании в РКК «Энергия» вице-премьер правительства России Юрий Борисов вполне внятно и понятно констатировал: контрактные обязательства нашей страны по доставке американских астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года. Понимать это надо однозначно – на полеты после апреля следующего года астронавтов на российских кораблях на МКС договор не заключен. Но в некоторых СМИ заметки об этом вышли под заголовками: «Россия прекращает возить астронавтов на своих «Союзах».

Это совсем не так. То, что сказал Борисов, абсолютно не означает, что американцы не будут больше пользоваться местами «Союзов», чтобы добраться на Международную космическую станцию. Обсуждение следующего контракта идет. Другое дело, что вполне отработанная процедура подготовки такого документа – а граждане США летали на МКС на российских кораблях задолго до того, как их шаттлы встали на прикол – осложняется политической обстановкой. Как сказал мне исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым программам Сергей Крикалев, «на NASA давят и американские политики, и коммерсанты». Политики – понятно, как это так: мы для России вводим санкции, грозим отлучить от передовых технологий, а при этом сами доставить своих астронавтов на орбиту не можем? Коммерсанты – тоже: более-менее готов к полетам пилотируемый корабль компании Илона Маска Space X. Да и корабль Boeing на подходе. Дайте деньги нам, а не платите русским.

Российское правительство всегда подчеркивало – свои обязательства по сотрудничеству в области пилотируемых программ мы будем выполнять. МКС – общий «ребенок». И ни Россия, ни США не могут ею управлять в одиночку.

Наша страна корабли строит. Кроме США у нас есть и другие партнеры по МКС – то же Европейское космическое агентство, Канадское, Японское. И полеты по графику – с тем, чтобы экипажи менялись каждые полгода – выполнять будет.

Вопрос сейчас в другом – а когда на самом деле смогут летать американские пилотируемые корабли? Испытания новой беспилотной техники - процесс непростой. А уж облет нового пилотируемого средства доставки... Тут все еще более серьезно.

Дело в том, что ни модернизированный пилотируемый корабль Маска Dragon V2, ни Starliner CST-100 Boeing еще не летали, хотя первоначально предполагалось, что полеты начнутся в 2017 году. Ориентировочно первый тестовый полет CST-100 Starliner без экипажа на борту должен состоятся в конце 2018 или в начале 2019 года. Полет Dragon V2 без астронавтов планировался на август этого года, а состоится в лучшем случае в ноябре.

Если планам будет суждено сбыться и испытательные полеты пройдут без замечаний, на Dragon V2 астронавты стартуют в апреле 2019 года, а на CST-100 Starliner – в июне-июле.

И вот эти пока еще вилами по воде писанные даты, видимо, не дают NASA принять окончательное решение. Если все пойдет по плану, с апреля 2019 года агентство сможет доставлять астронавтов своими кораблями. Тогда зачем платить русским?

А если нет? Места в «Союзах» не продаются в магазине – понадобилось, вышел в гастроном и прикупил сколько нужно. Корабли строят по плану, производственный цикл – около двух лет. Кроме того, астронавты должны пройти специальную подготовку для полетов на российской технике.

Но, в общем, повода для резких заявлений ни с стороны российского космического начальства, ни с американского – нет. Другое дело, что договариваться нужно поскорее.

Кстати

По прикидкам Сергея Крикалева, за время полета МКС за места в «Союза» NASA заплатило России около 2 млрд долларов. Правда, некоторые полеты пошли по линии взаимозачетов – в счет долга РКК «Энергия» корпорации Boeing за «Морской старт».

Расходы бюджета США на эксплуатацию МКС составляют 3-4 млрд долларов в год. Всего же на создание и поддержание работы станции в течение 20 лет (юбилей как раз отмечается в ноябре этого года) Америка потратила более в 100 млрд долларов.

В России расходы на пилотируемую космонавтику составляют треть стоимости Федеральной космической программы. До 2025 года на нее должны выделить около 450 млрд рублей (примерно 6,5 млрд долларов, если считать в сегодняшних ценах).