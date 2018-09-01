Джеймс Бонд стал папой: 48-летняя актриса Рэйчел Вайс родила Дэниелу Крейгу дочку

СЕГОДНЯ 02:30 2018-09-01T02:51:53+03:00

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Голливудская звезда Рэйчел Вайс («Мумия», «Волшебник страны Оз») и исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг стали родителями: 48-летняя актриса родила дочку. В последнее время супруги жили в Нью-Йорке, и, скорее всего, Рэйчел рожала именно там. Никаких подробностей, включая имени малышки, пока неизвестно. И только друзья звездной пары передают, что новоиспеченные родители «очень счастливы и взволнованы», сообщает Daily Mail.

Рэйчел уже воспитывает 11-летнего сына Генри — она родила его в гражданском браке с режиссером Дарреном Аронофски («Черный лебедь»). Пара была вместе с 2001 по 2010 годы. У Крейга тоже есть ребенок — его дочери Элле 25 лет, она появилась в браке артиста с шотландской актрисой Фионой Лаудон (супруги прожили вместе всего два года).

Крейг и Вайс начали встречаться в 2010 году, во время совместных съемок в картине «Дом грез». А спустя шесть месяцев после начала их романа, в июне 2011 года, пара тайно поженилась.

- Я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте, - рассказывала актриса в одном из интервью.

Рэйчел со старшим сыном Генри.Фото: EAST NEWS

Дэниел и Рэйчел ведут достаточно закрытый образ жизни — на светские мероприятия выбираются только по необходимости, редко дают интервью. Особенно актриса печется о безопасности сына Генри и старается не светить его лишний раз на публике.

- Он не выбирал маму, которая всегда на виду, поэтому я держу его подальше от своей работы, - говорит Рэйчел.

Тем временем вокруг очередной серии «бондианы» разгораются нешуточные страсти. Сначала Дэниел наотрез отказывался сниматься в 25-м фильме о Джеймсе Бонде – мол, он уже слишком стар для роли агента 007. И только когда ему предложили баснословный гонорар, скрепя сердце согласился. И вот теперь стало известно, что съемки забуксовали: проект покинул постановщик Дэнни Бойл. Говорят, Дэниел Крейг и продюсер «бондианы» Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бонда в новом фильме, сообщает британская «The Sun» - это и стало причиной творческих разногласий. Бонда хотели эффектно убрать в финале картины, но Дэнни Бойл воспротивился, назвав эту идею «нонсенсом».