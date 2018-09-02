Сергей Лавров: Убийство Захарченко - провокация для срыва Минских соглашений

СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-02T13:02:06+03:00

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Глава МИД РФ дал интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», а в воскресенье ответил на вопросы журналистов в Сочи. Приводим наиболее важные фрагменты:

ВСТРЕЧИ В НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ НЕВОЗМОЖНЫ

- Провокация Украины, она явно направлена на срыв выполнения Минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями. В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят многие наши европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА С США - ЛИШЬ ФИГУРА РЕЧИ

- Мы не в первый раз подчеркиваем, что постоянное наращивание санкционного давления без какого-либо факта, предъявленного в обоснование таких санкций, контрпродуктивно и загоняет отношения в тупик. Как только наши партнеры будут готовы разговаривать на основе взаимного уважения и учета интересов, мы всегда открыты к этому диалогу. «Точка невозврата» - тоже фигура речи, «возврат» есть всегда.

ДВЕРЬ НИКОГДА НЕ ЗАХЛОПЫВАЕМ

- Мы должны работать со всеми коллегами, какие бы проблемы ни возникали в отношениях. Мы не из тех стран, которые встают в позу «обиженного» – мол, если вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнеров, когда мы с ними несогласны. Но мы никогда не захлопываем дверь... В США есть немало политиков, включая действующих политиков и сотрудников администрации, которые полностью осознают ненормальность нынешнего положения, когда любой шаг выверяется на предмет того, как это аукнется среди русофобов. Я считаю, что это просто печальная страница американской истории

О «ПРОРОССИЙСКОМ» МАКРОНЕ

- Честно говоря, не могу себе представить, чтобы президент Франции Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом (выступил за стратегическое партнерство с Россией и раскритиковал США. - Ред.). Я уверен, что это вызревало не за один день, а за продолжительный период времени. Образ действий США на международной арене, конечно, заставляет всех задуматься. Никто не хочет быть в ссоре с США, а наоборот, иметь нормальные, конструктивные и добрые отношения. Но точно так же любая мало-мальски уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют.

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