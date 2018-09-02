Западные СМИ - об убийстве Захарченко: Эта смерть указала на мрачные перспективы разрешения конфликта

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-02T16:50:39+03:00

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Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко широко освещается и в зарубежных СМИ. "КП" посмотрела, как реагируют на его гибель на Западе:

The New York Times:

- Украинцы связывают его убийство с междоусобной борьбой или действиями России. Захарченко стал последним в длинном списке лидеров сепаратистов, погибших при загадочных обстоятельствах. Как сообщалось, он часто обедал в ресторане, который по иронии судьбы назывался «Сепар» - сокращенно от «сепаратист».

The Washington Examiner:

- Не исключено, что Захарченко мог стать мишенью для других группировок, действующих в Донбассе, регионе восточной Украины…Наименее вероятной является версия о том, что убийство организовали власти Украины.

The Guardian:

- Министерство иностранных дел России оперативно среагировало на убийство, сразу же обвинив украинское правительство в организации «теракта», хотя в своем заявлении, прозвучавшем немного позже, Путин не стал обвинять в убийстве Киев.

The Washington Post:

- Убийство Захарченко переводит четырехлетний конфликт на востоке Украины в новую фазу неопределенности.

The Independent:

- Захарченко был известен как нестабильный лидер, он не мог найти себе места в отсутствии войны и был счастлив только на передовой. Он получил ранение руки в 2014 году и провел большую часть 2015 года на костылях после ранения в Дебальцево. Его горячая натура сулила частые разногласия с кураторами в Москве. Однако, в отличие от других повстанческих командиров, в итоге он занял более умеренную позицию.

ABC News:

- Смерть Александра Захарченко указала на мрачные перспективы разрешения конфликта, с начала которого погибло более 10 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666922" frameborder="0"></iframe> Донбасс простился с Захарченко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Лавров: Убийство Захарченко - провокация для срыва Минских соглашений

Министр иностранных дел России предупредил, что переговоры в нормандском формате в ближайшее время невозможны

ВСТРЕЧИ В НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ НЕВОЗМОЖНЫ

- Провокация Украины, она явно направлена на срыв выполнения Минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями. В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят многие наши европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся (подробности)

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«А помните, как мы ходили на ОГА с одними травматическими пистолетами?» - ностальгически улыбался на одном из закрытых торжеств Александр Захарченко, вспоминая первые дни донбасского восстания.

Тогда еще не было ни добровольцев, ни ополченцев, ни понимания грядущей войны. Было желание во что бы то ни стало не допустить того, чтобы власть в родном городе взяли националисты. Александр Захарченко варился в этом с первых дней, создавая из полуспортивной-полуполитической структуры «Оплот» военизированное формирование, которое позже давало отпор наступающим украинским войскам на самых жарких направлениях. Даже встав во главе республики, он не смирился с кабинетным статусом (подробности)