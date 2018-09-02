Денис Черышев открыл свой счет

СЕГОДНЯ 18:08 2018-09-02T18:16:35+03:00

Для лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 это очень важный гол. Фото: instagram.com/cheryshev90

Изменить размер текста: A A

Черышев на 16-й минуте при простреле с фланга головой отправил мяч в ворота соперника и сравнял счет - 1:1. Во втором тайме еще раз забили хозяева, но «Валенсии» удалось отыграться. Мяч на 52-й минуте с пенальти забил Данни Пареха и установил окончательный счет - 2:2.

Для лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 (Черышев забил четыре мяча) это очень важный гол, ведь он должен еще вжиться в новую команду. Черышев пришел летом в «Валенсию» из «Вильярреала» на правах аренды и должен заново отвоевывать себе место под солнцем. Говорят, что его отправили в другую команду, чтобы разгрузить платежную ведомость. Выкупить у «Вильярреала» российского футболиста «Валенсии» тяжело. После чемпионата мира бомбардир подорожал до 20 млн. евро.

Кстати, Денис оказался в «Валенсии» уже второй раз за свою карьеру. Первый раз он попал сюда в сезоне 2016/2017, когда еще права на него принадлежали мадридскому «Реалу». Тогда он забил за 10 матчей в разных турнирах 4 мяча.

И вот новое восхождение. Первый матч чемпионата Испании Черышев провел в запасе, во втором с «Эспаньолом» вышел на замену, но не смог спасти команду (0:2).

Скоро Черышев прибудет в стан сборной России, которая начинает подготовку к новому футбольному турниру - Лиге наций. 7 сентября команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Турцией.