Урожайная осень Тимирязевки: В главный аграрный вуз страны в этом году пришло рекордное число абитуриентов

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-04T18:59:42+03:00

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В последние дни лета в Мичуринском саду Тимирязевской академии традиционно собирали урожай яблок и груш. В этом году он особенно богатый, и помочь сотрудникам питомника вызвались студенты-первокурсники, поступившие на технологический факультет РГАУ-МСХА имени Тимирязева. Ребята уже заселились в свежеотремонтированные общежития студенческого кампуса, и в последние дни перед началом учебного года помогали готовить университет к 1 сентября.

Ирина Кутакова из Егорьевска признается: впервые попав в Тимирязевскую академию, она была впечатлена масштабами вуза и красотой его исторических зданий, ведь её первое знакомство с университетом состоялось уже после поступления — девушка подавала документы он-лайн:

– Я знала об академии только из интернета, и даже подумать не могла, что в конце августа буду не парты мыть и окна красить, а собирать сладкие груши в саду. Такое возможно только в Тимирязевке! - смеется Ирина.

Глядя на вчерашних абитуриентов, снимающих с веток сочные фрукты, сотрудники академии улыбаются: «Первокурсники — это тоже наш урожай».

- Наш ректор Галина Золина говорит: «Цыплят по осени считают». И нам есть чем гордиться: этим летом к нам пришло рекордное число абитуриентов! - рассказали «КП» в Тимирязевской академии.

В Мичуринском саду академии собирать урожай груш и яблок помогают студенты-первокурсники. Фото: timacad.ru

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ В ТИМИРЯЗЕВКЕ ВЫРОСЛО ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА

Цифры статистики этого лета действительно впечатляют: каждый день документы на поступление в главный аграрный вуз страны подавали более 600 человек. Приемная компания-2018 стала самой урожайной для Тимирязевской академии за всю ее современную историю. С момента реорганизации вуза в 2014 году количество абитуриентов ежегодно стабильно сохранялось на отметке 8 тысяч человек. Этим летом число желающих поступить в Тимирязевку резко скакнуло вверх: документы подали почти 11 тысяч человек. Конкурс в университете этим летом поднялся с 7,7 до 9,4 претендентов на одно бюджетное место.

- Тимирязевка провела лучшую приемную кампанию: желающих учиться у нас стало почти в полтора раза больше, а конкурс на многие направления составил десятки претендентов на одно место, - рассказывает ректор вуза Галина Золина. - Звездное лето готовится сменить золотая осень. С первых дней учебы студентов захлестнет насыщенная студенческая жизнь. Учеба, наука, творчество, спорт, общественная деятельность – скучать не придется точно!

В чем причина такого всплеска интереса будущих студентов к РГАУ-МСХА? Возросшая конкуренция среди абитуриентов – это, безусловно, результат повышения привлекательности бренда университета. Это подтверждают многочисленные рейтинги, в том числе недавний список 100 элитных вузов России по версии журнала Forbes, в который вошла Тимирязевская академия. Но привлекательность вуза складывается из многих факторов, в том числе из качества образования, успешности его выпускников, возможности вести научную работу на самом высоком уровне, из комфортной для учебы среды, наконец. За всем этим стоит ежедневная кропотливая работа, которая в главном аграрном университете страны ведется постоянно. Тимирязевская академия сегодня — современный динамично развивающийся вуз, в котором новейшие тенденции образования и передовой мировой опыт переплетаются с бережно сохраняемыми историческими традициями.

Приемная комиссия Тимирязевки изменила формат поступления на более современный и удобный для абитуриентов — и это тоже принесло свои плоды. В университете внимательно отнеслись к времени будущих студентов и предложили им различные способы подачи документов, в том числе в электронном письме или с помощью традиционной бумажной почты. Молодежь оценила преимущества этой системы: если в 2017 году Интернетом и почтой воспользовался каждый пятый абитуриент, то этим летом – один из четырех. А для тех, кто приносил документы лично, была введена электронная запись — она позволила выбрать любую удобную дату и время визита в будущую альма-матер.

Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина обещает первокурсникам увлекательную и насыщенную студенческую жизнь.Фото: Михаил ФРОЛОВ

АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ГОСУПРАВЛЕНИЕ И СИТИ-ФЕРМЕРСТВО

Какие специальности пользовались у будущих аграриев наибольшим спросом в этом году?

– Статистику по числу абитуриентов улучшили все без исключения Институты и факультеты академии, - рассказал «КП» ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Акчурин. - При этом чемпионами по конкурсу следует признать направления бакалавриата «Менеджмент» (184 человек на место), «Государственное и муниципальное управление» (120 человек на место). Большим спросом пользовалось направление "Зоотехния и ветеринария". Отмечу, что все больше абитуриентов стремятся обучаться профессиям, за которыми будущее сельского хозяйства. Это сити-фермерство, биохакинг, экопродукты, инновационные биотехнологии, газоноведение, агротуризм и многие другие. Ребята осознают, что вместе с тимирязевскими специалистами, имеющими международное признание, они будут в авангарде перемен.

Поступив в академию, первокурсники практически сразу окунулись в бурный водоворот студенческой жизни. С 20 августа они заселялись в общежития и проходили предучебную практику, совмещая ее с весьма насыщенным досугом. Для новичков в Тимирязевке подготовили большую культурную и спортивную программу, благодаря которой первокурсники за последние летние дни хорошо изучили обширную территорию вуза.

Тимирязевская академия вошла в список 100 элитных вузов России по версии журнала Forbes. Фото: timacad.ru

- У ребят было достаточно времени, чтобы освоиться, познакомиться со своим факультетом или институтом, узнать больше о научных подразделениях и лабораториях университета, - рассказывает ректор Тимирязевской академии Галина Золина. - Управление по воспитательной работе подготовило культурную программу для первокурсников: они посетили наш Исторический парк, кинотеатр, 12 уникальных музеев Тимирязевки, побывали на обзорных экскурсиях по академии и по памятным местам Москвы. У творчески одаренных первокурсников будет отличная возможность заявить о себе, выступив на празднике посвящения в студенты, который мы назвали «Вы – соль земли». Считается, чтобы достичь заветной мечты, нужно съесть пуд соли. Какие четыре года жизни ждут наших студентов на пути к заветному диплому, они узнают совсем скоро.