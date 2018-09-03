У российского футбола наконец-то закончились деньги

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-03T15:05:12+03:00

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В российском футболе закончилась трансферная кампания. И получилась она одной из самых бедных в истории Премьер-лиги. Даже «Зенит» не купил ни одного игрока, и это точно можно принять за приближение апокалипсиса. В российском футболе денег нет. Но, кажется, это идет ему на пользу.

Общий баланс +18 млн

Российские клубы продали игроков на 83,8 млн евро, купили на 65,7 млн. И таким образом заработали 18,1 млн евро. В плюсе, за редким исключением, российская Премьер-лига держится уже несколько трансферных окон. Жирные годы позади, надо экономить, учится достигать результатов меньшими затратами и наконец начать зарабатывать самим.

«Зенит» не потратил ни цента

Главная сенсация - самый богатый клуб страны не купил ни одного футболиста. Расход «Зенита» - 0 руб. 00 коп! Такое в последний раз с питерским клубом происходило в сезоне 1999/2000, когда еще командой не владел «Газпром». Зато потом нередко «Зенит» тратил за сезон 40-50 млн, а год назад - целых 74 млн! И слишком много в Санкт-Петербурге набрали игроков, теперь пришлось распихивать их по арендам и раздавать просто так, а на новых денег не нашлось даже в «Газпроме».

В РПЛ есть еще три клуба, которые официально не потратили на покупку новых игроков ни рубля - «Анжи», «Енисей» и «Крылья Советов». И еще клуба три-четыре, у которых траты меньше миллиона евро. То есть половина лиги сидит без денег и ищет бесплатных игроков. Возможно, это связано с тем, что бюджетные деньги можно тратить только на зарплаты, но никак не на трансферы, а других доходов у этих клубов нет.

«Локомотив» и «Краснодар» - транжиры

Больше всех покупали «Локо» и «Краснодар». Железнодорожники от счастья, что им привалило денег от участия в Лиги чемпионов, закупились Смоловым (9 млн. евро), немцем чемпионом мира Хеведесом (5 млн евро), и еще несколькими игроками по мелочи в сумме на 17 млн евро.

«Краснодар» оставил на рынке 16 млн. евро. Владелец клуба Галицкий, продав сеть магазинов «Магнит», смог позволить себе перуанца Кристиана Куэву (8 млн евро), серба Уроша Спаича (5 млн. евро) и русского Стоцкого из «Уфы» (2 млн. евро). Кто все эти люди, будут разбираться по ходу сезона. На третьем месте таблицы транжир - ЦСКА. Но это отдельная история.

ЦСКА стал покупать

Армейцы, распустив пол команды во главе с Березуцкими, и продав Головина в «Монако», ринулись заполнять заявку. Это было нечто! Исландцы Магнуссон и Сигурдссон? - Берем! Словенец Бийол? - Давайте! Уругваец Эрнандес и японец Нисимура? - Заворачивайте! И еще Ахметова, Влашича, Облякова... Плюс верните из аренд Чернова, Макрова, Ефремова... Фанаты ЦСКА стали прогуливаться вокруг стадиона на Песчаной улице, потому что прошел слух, что владелец клуба Евгений Гинер, выходя на прогулку, подписывает контракты со всеми, кого встретит.

Самые крупные покупки сезона 18/19

Самые крупные покупки сезона 18/19

Самые крупные продажи сезона 18/19

Самые крупные продажи сезона 18/19

Сколько тратили другие лиги, евро

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