В Аэрофлот поступил 48-й «Сухой»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-03T14:07:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Михаил Громов вошел в историю мировой авиации, совершив в 1937 году беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). По итогам той экспедиции экипаж установил два мировых рекорда дальности полёта по прямой - 10148 километров. А всего в том полете одномоторный АНТ-25 преодолел 11500 километров.

Тот перелет нельзя назвать комфортным. Например, чтобы сменить командира у штурвала, второй пилот Андрей Юмашев вынужден был протискиваться между обшивкой корпуса самолета и спинкой пилотского кресла. А спать пилотам и штурману Сергею Данилину приходилось либо на полу, либо на ящиках с грузом.

Перелет занял 62 часа 17 минут, то есть, самолет летел со средней скоростью 185 км/час!

В этом смысле SSJ100 – совсем другая машина и по скорости, и по комфорту. У лайнеров этого типа 12 кресел в бизнес-классе и 75 - в салоне эконом. Прибывший в аэрофлотовский парк SSJ100 встанет «на крыло» и регулярные рейсы в ближайшие недели. Самолёты SukhoiSuperjet 100 летают внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

Аэрофлот поддерживает отечественного производителя: сегодня у него самый большой парк SSJ100 среди авиакомпаний. Перевозчик ожидает поступления еще двух воздушных судов данного типа.