Будущее донорского движения в России обсудят на форуме в Москве

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-03T15:40:06+03:00

На форуме соберутся активные доноры крови, волонтеры и организаторы донорского движения из Москвы и других регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Как сделать донорство не геройским поступком, на который решаются лишь немногие, а обычным делом для каждого россиянина? Как развивать движение и вовлекать в него все больше людей? Все эти вопросы обсудят на форуме «Движение жизни», который пройдет в ноябре 2018 года в Москве. Он объединит активистов безвозмездного донорства крови уже в пятый раз.

Здесь соберутся активные доноры крови, волонтеры и организаторы донорского движения из Москвы и других регионов России. Цель форума – обмен опытом и повышение профессиональной компетентности активистов. Форум станет коммуникационно-образовательной площадкой. Активисты из разных городов расскажут о своем опыте популяризации донорства, вместе определят перспективные направления и мероприятия, а также посетят образовательные мастерские.

Кроме того, во время форума будут подведены итоги III московского донорского марафона «Достучаться до сердец», образовательной программы Учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения, очередного этапа постоянного конкурса #завтракдонора.

Форум пройдет в ноябре 2018 года

Организаторы форума – Московский ресурсный центр по донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей города Москвы. Форум включен в план проведения в России Года волонтера (добровольца).

Предложения по организации форума могут направлять сами волонтеры - на адрес электронной почты info@nfrz.ru, а также через социальные сети. Группа форума в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/donorforum.