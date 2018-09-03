2018-09-03T15:40:06+03:00
Общество

Будущее донорского движения в России обсудят на форуме в Москве

Здесь соберутся доноры и волонтеры со всей страны [видео]
Ольга БОРСКАЯ
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На форуме соберутся активные доноры крови, волонтеры и организаторы донорского движения из Москвы и других регионов РоссииНа форуме соберутся активные доноры крови, волонтеры и организаторы донорского движения из Москвы и других регионов РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сделать донорство не геройским поступком, на который решаются лишь немногие, а обычным делом для каждого россиянина? Как развивать движение и вовлекать в него все больше людей? Все эти вопросы обсудят на форуме «Движение жизни», который пройдет в ноябре 2018 года в Москве. Он объединит активистов безвозмездного донорства крови уже в пятый раз.

Здесь соберутся активные доноры крови, волонтеры и организаторы донорского движения из Москвы и других регионов России. Цель форума – обмен опытом и повышение профессиональной компетентности активистов. Форум станет коммуникационно-образовательной площадкой. Активисты из разных городов расскажут о своем опыте популяризации донорства, вместе определят перспективные направления и мероприятия, а также посетят образовательные мастерские.

Кроме того, во время форума будут подведены итоги III московского донорского марафона «Достучаться до сердец», образовательной программы Учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения, очередного этапа постоянного конкурса #завтракдонора.

Форум пройдет в ноябре 2018 года

Форум пройдет в ноябре 2018 года

Организаторы форума – Московский ресурсный центр по донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей города Москвы. Форум включен в план проведения в России Года волонтера (добровольца).

Предложения по организации форума могут направлять сами волонтеры - на адрес электронной почты info@nfrz.ru, а также через социальные сети. Группа форума в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/donorforum.

IV форум организаторов донорского движения Движение жизни .22 ноября 2017 г., Общественная палата Российской Федерации Видеограф: Александр Санько, РЦ НКО г. Москвы

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