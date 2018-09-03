Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Башкортостане

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-03T15:02:37+03:00

С 5 по 8 сентября в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае в мобильных пунктах можно будет сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ

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Республика Башкортостан примет эстафету III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) акция началась в Петропавловске-Камчатском и завершится в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 5 по 8 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в четырех населенных пунктах Республики Башкортостан: Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Уфе. Мобильные пункты тестирования – брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой на бортах – будут ждать всех жителей на городских площадях, на площадках возле торгово-развлекательных и культурно-деловых центров. Надпись на бортах машин «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет ориентиром для тех, кто захочет узнать свой ВИЧ-статус. Экспресс-тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.

7 сентября в Уфе состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования. Представители Республики Башкортостан символически передадут эстафету Самарской области в знак преемственности в проведении акции.

Место проведения мероприятия: г. Уфа, ул. Театральная, 2/1 (конференц-зал учебно-спортивного корпуса № 10 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России), с 10:00 до 12:00.

Где и когда пройти бесплатный тест на ВИЧ в Башкортостане:

• Уфа – 6, 8 сентября

6 сентября

Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 1 (площадь перед торгово-деловым комплексом «Гостиный двор»).

8 сентября

Время: 10:00 – 18:00.

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205А (площадь перед «Лайфстайл центр «Башкирия»).

• Стерлитамак – 5 сентября

Время: 11:00 – 17:00.

Адрес: г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 30В (площадь перед Стерлитамакским государственным башкирским драматическим театром).

• Салават – 6 сентября

Время: 11:00 – 17:00.

Адрес: г. Салават, ул. Островского, 70 (площадь возле МУП культурно-деловой центр «Агидель»).

• Ишимбай – 8 сентября

Время: 10:00 – 16:00.

Адрес: г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 92 (площадь перед ТЦ «Ишимбай»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.