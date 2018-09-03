В пятницу - на «Ибицу»!

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-03T15:05:31+03:00

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То, что старт телесезона обычно совпадает с окончанием лета, вполне объяснимо - загрустившим телезрителям надо как-то взбодриться, и ничто не помогает в этом плане лучше, чем возвращение в эфир любимых программ. Посвежевший и отдохнувший, Иван Андреевич Ургант со своим именным шоу спешит отвлечь нас от грустных осенних мыслей. Уже в пятницу 7 сентября первый после отпуска выпуск передачи порадует зрителей порцией позитивного настроения и здорового юмора. Разумеется, не забудут авторы программы и о музыке, без которой не обходится ни один из выпусков. И речь не только о группе «Фрукты», участникам которой уже пора выдавать удостоверения соведущих проекта.

Дело в том, что в числе гостей первого выпуска сезона будут Филипп Киркоров и Николай Басков. Король эстрады и Натуральный блондин, как известно, недавно записали вместе дэнс-хит «Ибица». Киркоров обещал, что клип на эту песню станет своеобразным продолжение нашумевшего видео на хит «Цвет настроения синий», под который давно уже отплясывает вся страна.

Насколько близки по тематике и духу окажутся два клипа, зрители «Вечернего Урганта» узнают первыми - премьера ролика «Ибица» состоится в эфире программы.

Первый канал, «Вечерний Ургант», 7 сентября, 23.35