На что ты, Катя, слезы тратишь?

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-03T15:07:31+03:00

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Многие женщин любят с улыбкой говорить о себе: «Ах, я вся такая внезапная!». У некоторых слова не расходятся с делом, и порой излишняя импульсивность приводит к печальным последствиям. Яркий тому пример - Катя, миловидная дама слегка за тридцать, которая свою счастливую жизнь (красавец-муж, умница-дочь) разрушает одним махом. После того, как женщина уличила (точнее, решила, что уличила) супруга Алексея в неверности, у нее было множество вариантов разрешения конфликта, но она, поддавшись эмоциональному порыву, выбирает самый радикальный и подает на развод. Алексей пытается что-то изменить, доказать свою невиновность, но Катя проявляет стойкость, достойную лучшего применения.

Итак, семья разбита, сердце тоже, отвергнутый муж уезжает куда-то очень далеко, и Катя начинает жизнь с нуля. Шанс вернуться к семейному благополучию есть, ведь за одинокой женщиной начинает активно ухаживать ее друг детства, но в душе Катя уже начинает осознавать, что, расставшись с Алексеем, она совершила ужасную ошибку.

Очередная слезоточивая мелодрама, которыми бесперебойно снабжает нас канал «Россия», снята в лучших традициях жанра. Главную роль играет звезда отечественных мыльных опер Евгения Лоза («Судьбы загадочное завтра», «Восток-Запад» и др.), способная одним лишь взглядом передать всю глубину страданий своих несчастных героинь. А вот зрителей несчастными точно не назовешь, ведь им подряд покажут все четыре серии фильма.

Россия 1, «На качелях судьбы», 9 сентября, 13.25.