2018-09-03T15:07:31+03:00
Телевизор

На что ты, Катя, слезы тратишь?

Героиня новой мелодрамы «Качели судьбы» прогонит мужа и сильно об этом пожалеет
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Катя (Евгения Лоза) очень сильно обиделась на своего мужа Алексея (Антон Богатырев)Катя (Евгения Лоза) очень сильно обиделась на своего мужа Алексея (Антон Богатырев)Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Многие женщин любят с улыбкой говорить о себе: «Ах, я вся такая внезапная!». У некоторых слова не расходятся с делом, и порой излишняя импульсивность приводит к печальным последствиям. Яркий тому пример - Катя, миловидная дама слегка за тридцать, которая свою счастливую жизнь (красавец-муж, умница-дочь) разрушает одним махом. После того, как женщина уличила (точнее, решила, что уличила) супруга Алексея в неверности, у нее было множество вариантов разрешения конфликта, но она, поддавшись эмоциональному порыву, выбирает самый радикальный и подает на развод. Алексей пытается что-то изменить, доказать свою невиновность, но Катя проявляет стойкость, достойную лучшего применения.

Итак, семья разбита, сердце тоже, отвергнутый муж уезжает куда-то очень далеко, и Катя начинает жизнь с нуля. Шанс вернуться к семейному благополучию есть, ведь за одинокой женщиной начинает активно ухаживать ее друг детства, но в душе Катя уже начинает осознавать, что, расставшись с Алексеем, она совершила ужасную ошибку.

Очередная слезоточивая мелодрама, которыми бесперебойно снабжает нас канал «Россия», снята в лучших традициях жанра. Главную роль играет звезда отечественных мыльных опер Евгения Лоза («Судьбы загадочное завтра», «Восток-Запад» и др.), способная одним лишь взглядом передать всю глубину страданий своих несчастных героинь. А вот зрителей несчастными точно не назовешь, ведь им подряд покажут все четыре серии фильма.

Россия 1, «На качелях судьбы», 9 сентября, 13.25.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Перезапуск «Зачарованных»: сериал про феминисток вместо сериала про ведьм
14 октября выходят новые «Зачарованные» с другим актерским составом. В перезапуске популярного мистического сериала магические способности сестер слегка уступают феминизму, расовой принадлежности и сексуальной ориентации.
Новости 24
Савченко отказалась идти на сделку со следствием
Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму
МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна
Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта