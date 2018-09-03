2018-09-03T15:46:16+03:00
Спорт

Гол Дениса Черышева в ворота Хорватии номинирован на звание лучшего в 2018 году

Точный удар полузащитника сборной России вошел в десятку финалистов по версии ФИФА
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тот самый гол Черышева, который номинирован на звание лучшего в 2018 году.Тот самый гол Черышева, который номинирован на звание лучшего в 2018 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лондоне сегодня, 3 сентября, официально объявляют список номинантов на звание лучших на награды ФИФА - FIFA Best по итогам 2018 года. В номинации "Лучший гол", премия имени Ференца Пушкаша, десятку лучших, из которых будет выбран победитель, вошел россиянин Денис Черышев.

Точный удар Дениса Черышева в четвертьфинале ЧМ-2018 в ворота Хорватии будет бороться за звание лучшего по итогам сезона 2017/2018 годов. В конкурентах у Дениса Черышева - звезды "Реала" Гарет Бэйл и Роналду (в зачет идут голы за испанский гранд), и сам Лионель Месси с Мохамедом Салахом. Напомним, что в четвертьфинале Россия - Хорватия гол Дениса Черышева сделал счет 1:1. Но в конечном итоге Россия проиграла тот поединок в серии пенальти. 120 минут той легендарной встречи в Сочи завершились вничью 2:2, а в серии пенальти точнее были хорваты - 4:3.

Денис Черышев в Сочи после гола в ворота Хорватии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Денис Черышев в Сочи после гола в ворота Хорватии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь следующий этап голосования - это выбор среди десяти лучших. Полный же список номинантов таков:

Бэйл

Черышев

Христодулопулос

Криштиану Роналду

Де Арраскаета

Макгри

Месси

Павар

Куарежма

Салах.

Лучший гол сезона 2017/2018 будет назван на специальной церемонии, которая пройдет Лондоне 24 сентября.

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