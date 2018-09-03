Месси не попал в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-03T15:52:19+03:00

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ФИФА огласило тройку футболистов-финалистов, которые сразятся за звание лучшего игрока мира 2018 года. Настоящая сенсация - это отсутствие Лионеля Месси в числе претендентов на победу. По итогам предварительного голосования за итоговый успех будут бороться:

Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Реал", ныне - "Ювентус")

Лука Модрич (сборная Хорватии, "Реал")

Мохамед Салах (сборная Египта, "Ливерпуль").

Роналду в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов с "Реалом". Лука Модрич довел до финала команду Хорватии. После поражения в решающей игре турнира он получил приз как лучший футболист чемпионата мира 2018 года. А позднее он же выиграл титул лучшего футболиста Европы по итогам сезона 2017/2018.

Мохамед Салах провел невероятно яркий сезон за английский клуб "Ливерпуль". При этом, в финале Лиги Чемпионов, который прошел в Киеве, он получил травму, из-за которой ему не удалось отлично сыграть на чемпионате мира 2018 в России. Сборная Египта играла в одной группе с командой России и проиграла все три встречи.

К слову, Месси входил стабильно в тройку лучших футболистов мира с 2007 года. А с 2008 года был заочный спор за звание лучшего между ним и Криштиан Роналду. Только эти два игрока разыгрывали между собой звание лучшего футболиста планеты. Похоже, что в 2018 году эта серия будет прервана.

Лучший футболист мира по версии ФИФА будет назван в Лондоне 24 сентября.