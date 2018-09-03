Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-03T16:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение ближайшего месяца посетители парка смогут увидеть новейшие деревянные строительные материалы российских производителей, получить консультации сотрудников заводов и фабрик и даже совершить виртуальную экскурсию по просторному современному деревянному дому.

Экспозиция во многом уникальная. Например, своей компактностью. Многие производители деревянных домов предпочитают арендовать огромные площади, чтобы строить на них дома-образцы. Минпромторг же продемонстрировал изящное решение проблемы: вместо гектаров дорогой площади - два огромных монитора, на которых можно узнать информацию о десятках отечественных производителей изделий из дерева: просто выбираешь из списка, кликаешь - и получаешь полную информацию о компании и ее главных технологиях.

В Министерстве промышленности и торговли не скрывают больших планов по продвижению деревянного домостроения. Развитие этого сектора приведет к увеличению объемов переработки леса внутри страны и обеспечит заказами отечественные предприятия деревообработки. Что касается потребительских свойств деревянных строительных материалов, то они постоянно растут, и на смену простому оцилиндрованному бревну пришли намного более высокотехнологичные и износостойкие клееный и LVL-брус (высокопрочный клееный брус из шпона), вертикальный брус, OSB-плиты и различные многослойные панели. Все эти строительные материалы в сочетании способны помочь будущему владельцу воплотить любые архитектурные мечты. В этом можно убедиться прямо здесь, в павильоне: интерактивная площадка оборудована двумя комплектами для погружения в виртуальную реальность. Надев 3D-очки, посетитель оказывается в современном просторном деревянном доме с огромной гостиной, кухней, уютными верандами и кабинетом. Система создана для того, чтобы покупатель сразу мог увидеть изнутри, как будет выглядеть его жилище в зависимости от планировки, выбранных материалов и цветов.

Открывая работу экспозиции, статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов посетовал, что в России отрасль деревянного домостроения уступает не только другим богатым лесом странам, но и совсем не лесным державам. Следовательно, возможности роста этой отрасли - колоссальные, а государство уже делает вполне определенные шаги в этом направлении:

“В ряде регионов приняты программы поддержки деревянного домостроения, как индивидуального, так и социального, строятся даже целые деревянные многоэтажные эко-кварталы, - заявил Виктор Евтухов. По его словам, государство стимулирует вовлечение древесины в производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью - именно такая и идет на строительство современных деревянных домов. При этом ежегодная расчетная лесосека (объем леса, который можно заготовить без ущерба для природы) выбирается только наполовину. Это значит, что деревообрабатывающей отрасли в целом и деревянному домостроению в частности есть куда расти.

Отвечая на вопрос журналистов, Виктор Евтухов подтвердил существование идеи ввести 30%-ную квоту на применение деревянных конструкций в строительстве: “Министерство промышленности и торговли действительно вышло с такой инициативой и уже получило поддержку курирующего строительство вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко. Пока речь идет об объектах социальной инфраструктуры - школах, больницах, ФАПах, спортсооружениях – возводимых на средства федерального или региональных бюджетов. Кроме того, наше ведомство совместно с коллегами из Минстроя сейчас работает над стандартами, которые позволят строить многоквартирные дома выше трех этажей с применением деревянных конструкций”.

Основной вопрос, возникающий при строительстве зданий из дерева - вопрос пожарной безопасности - уже не стоит. Точнее, он решен. Как заявил замминистра, современные деревянные дома абсолютно безопасны, и это подтверждают в МЧС: “Сегодня деревянные строительные материалы при производстве обрабатываются таким образом, что их уровень пожарной безопасности не уступает, а зачастую и превышает показатели конструкций из других материалов. Кроме того, не нужно забывать и о системах пожаротушения: лучшие из них сегодня работают таким образом, что могут не только выявить, локализовать и потушить пожар, но и при этом не навредят мебели!” - поделился Виктор Евтухов.

КСТАТИ

Интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота» проработает в “Сокольниках” до конца сентября. Павильон расположен на Фестивальной площади парка.