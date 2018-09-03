2018-09-03T17:32:02+03:00
Звезды

«Я в лежащем режиме»: Ирина Аллегрова рассказала, почему отменила концерт

Народная артистка России сообщила о своей болезни
Юлия МАЗУР
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Народная артистка России с трудом, но ответила «Комсомольской правде» по телефону личноНародная артистка России с трудом, но ответила «Комсомольской правде» по телефону личноФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Одна из самых популярных отечественных исполнительниц испугала многочисленных поклонников. Накануне, 2 сентября Ирина Аллегрова должна была выступить на Дне города Одинцово, но выступление императрицы отечественной сцены отменили. Причина — артистка заболела.

На фоне многих тревожных новостей о состоянии здоровья ее коллег, новости о том, что певица заболела, многие восприняли болезненно. Что все-таки произошло с Ириной Аллегровой?

Народная артистка России с трудом, но ответила «Комсомольской правде» по телефону лично.

- У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме, - говорит певица. - Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться к «Новой волне». Так и есть. Я же живой человек. Я же могу заболеть? Вот заболела. Что сделаешь…

- Ирина Александровна, выздоравливайте!

- Спасибо!

Конкурс «Новая волна» стартует в Сочи с 4 сентября. Выступления Ирины Аллегровой запланированы на 7, 8 и 9 сентября. Несмотря на болезнь, певица все-таки планирует выступить на ежегодном песенном шоу.

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