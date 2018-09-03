2018-09-03T17:52:46+03:00
Экономика

За разговоры о повышении цен на хлеб и муку будут наказывать

Федеральная антимонопольная служба готова вынести предупреждение паникерам
Владимир НИКОЛАЕВ
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Проблем с хлебом не будетПроблем с хлебом не будетФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Началось с того, что руководители некоторых организаций, работающих в хлебной отрасли, заявили в СМИ, что уже к октябрю цены на хлеб и муку могут подняться на 5-10%. Такой прогноз дали в ассоциации «Руспродсоюз», в Российской гильдии пекарей и кондитеров, в других организациях. Да что там к октябрю! Цены выросли уже сейчас. Зерно третьей категории уже в августе поднялось с 10 рублей до 12. Виной тому ослабевший рубль, повысившийся НДС и, якобы, ухудшившийся прогноз на урожай.

В ответ на это Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осадила паникеров, сообщив, что может вынести предупреждения из-за таких заявлений.

«В настоящее время ФАС России определяет лицо (или лица), в отношении которых будет выдано такое предостережение» - сообщили КП в антимонопольном ведомстве.

«Урожай этого года позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом», передает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, в этом году будет собран рекордный урожай зерна – 135,4 млн т.

ФАС планирует направить письма в территориальные управления с просьбой усилить контроль за соблюдением законодательства.

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