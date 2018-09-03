Путину пожаловались на дороговизну полетов на Амур

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-03T18:10:22+03:00

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- Мы были готовы к более серьезному развитию событий, - заявил президенту врио губернатора Амурской области Василий Орлов, докладывая о ликвидации последствий паводка в регионе. - Нас в этом году стихия пощадила. Тем не менее пострадало 52 домовладения, большое количество приусадебных участков.

Глава Амурской области подчеркнул, что сотрудники МЧС были готовы к эвакуации людей, но этого не потребовалось. Весь ущерб оценивается в сумму около 2 миллиардов рублей.

- Порядка 500 миллионов – это ущерб дорожному хозяйству, примерно 1,4 миллиарда, по предварительным данным, ущерб сельскому хозяйству, - привел цифры Орлов. - Мы проводим работу по компенсационным мерам, начали выплату гражданам, тем, у кого пострадало жилье.

- Деньги до людей дошли? - спросил Путин.

- Частично дошли, - подтвердил врио губернатора. - Там порядка 60 тысяч рублей. В том случае, если в дома поступила вода, 60 тысяч рублей выплачиваем.

- Вы это проконтролируйте, проверьте, чтобы все это было исполнено, - поручил президент. - У вас вода уже ушла?

- Да, поэтому мы сейчас можем констатировать уже по факту, сколько было повреждено домовладений. В отношении сельского хозяйства, конечно, чуть позже надо еще посмотреть на результаты. Специальные комиссии созданы, актируют ущерб, который был нанесен стихией.

Глава региона попросил Путина помочь с решением проблемы аварийного жилья.

- По вашему поручению с 2011 года мы вели работу по переселению граждан из ветхого жилья в зоне БАМа, - рассказал он. - Переселили примерно половину от потребности – 5 тысяч человек переселено, 95 тысяч квадратных метров, и еще 5 тысяч нам нужно переселить, это 109 тысяч квадратных метров. Силами областного бюджета, конечно, мы не справимся с этой задачей. Просил бы вас дать поручение правительству посмотреть, чем нам можно помочь по этому направлению.

Второй вопрос - авиационная доступность - касался не только Амурской области, но всего дальневосточного региона.

- Очень дорогие авиабилеты, - пожаловался Орлов. - Из 171 субсидированного маршрута в России только один приходится на Амурскую область, это маршрут Тында – Хабаровск. Есть просьба поддержать еще несколько авиационных маршрутов, которые для нас очень важны. Это маршруты в московском направлении: Благовещенск – Екатеринбург и Благовещенск – Новосибирск, а также региональные маршруты дальневосточные.

- Давайте поручим минтрансу и правительству проработать, - согласился Путин. - Думаю, что, конечно, такие удаленные населенные пункты нуждаются в поддержке, надо посмотреть поконкретнее.