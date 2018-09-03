2018-09-03T18:51:03+03:00
Общество

Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству общего образования

Правительство продолжит проект по реконструкции школ
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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По словам Медведева, также будет продолжен проект по реконструкции школ и закупке нового оборудования. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПо словам Медведева, также будет продолжен проект по реконструкции школ и закупке нового оборудования. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Дмитрий Медведев пообещал, что правительство решит проблему с нехваткой мест в яслях и с обучением в школах в третью смену. Как рассказал Медведев, нацпроект «Образование» включает в себя десять федеральных проектов.

- Главная цель - за шесть лет мы должны войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать условия для гармоничного развития детей, чтобы они учились, занимались спортом, участвовали в различных творческих проектах. За пять лет число учащихся по дополнительным программа выросло вдвое, а тех детей, кто занимается техническим творчеством, стало больше в четыре раза, поэтому особое внимание мы уделим центрам дополнительного образования, - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Медведева, также будет продолжен проект по реконструкции школ и закупке нового оборудования.

- Особенно этого ждут в тех регионах, где дети до сих пор вынуждены учиться в три смены - это самая сложная ситуация и она подлежит абсолютному решению, здесь никаких компромиссов быть не может, - отметил премьер.

Еще одним направлением по нацпроекту «Образование» Медведев назвал оперативное внедрение цифровых технологий.

- Возможность их освоить должна быть у людей любого возраста. Фактически мы создаем единое пространство для непрерывного образования, благодаря дистанционным технологиям люди гораздо легче смогут получить вторую профессию, повысить квалификацию, эти технологии помогают учащимся в малых городах, сельской местности получить доступ к дополнительной консультации, кроме того, использование электронного документооборота полезно учителям, потому что снижает административную нагрузку, - отметил Медведев.

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